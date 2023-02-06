https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850113469.html

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 461

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 461 - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 461

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 461, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:02

2023-02-06T18:02

2023-02-06T18:13

сирия

землетрясение в турции и сирии

в мире

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 461, сообщает министерство здравоохранения страны."В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погиб 461 человек, пострадали 1326", - заявил сирийский минздрав.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1498 человек, пострадали более 8,5 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

сирия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, землетрясение в турции и сирии, в мире