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Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111 - РИА Новости, 06.02.2023
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Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111 - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111
В Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек, в Турции достигло 76, заявили власти. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:30
2023-02-06T12:42
сирия
в мире
землетрясение в турции и сирии
турция
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КАИР, 6 фев — РИА Новости. В Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек, в Турции достигло 76, заявили власти."В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 111 человек, пострадали 516", — сообщил сирийский Минздрав.Ранее было известно о 99 погибших и более чем 330 пострадавших.В Турции, по последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 получили ранения и травмы. При этом власти признают, что точное число жертв назвать пока не представляется возможным.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.Землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Сирии, а также в Ливане и Ираке.
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LIVE: Последствия землетрясения в Турции_6 февраля
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сирия, в мире, землетрясение в турции и сирии, турция
Сирия, В мире, Землетрясение в Турции и Сирии, Турция
08:30 06.02.2023 (обновлено: 12:42 06.02.2023)
 
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111

Минздрав: число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111, пострадали более 500 человек

© AFP 2023 / AAREF WATADПоследствия землетрясения в Сирии
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD
Читать ria.ru в
КАИР, 6 фев — РИА Новости. В Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек, в Турции достигло 76, заявили власти.
"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 111 человек, пострадали 516", — сообщил сирийский Минздрав.
Ранее было известно о 99 погибших и более чем 330 пострадавших.
В Турции, по последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 получили ранения и травмы. При этом власти признают, что точное число жертв назвать пока не представляется возможным.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.
Землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Сирии, а также в Ливане и Ираке.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
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