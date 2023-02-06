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Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111 - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 111

В Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек, в Турции достигло 76, заявили власти. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:30

2023-02-06T08:30

2023-02-06T12:42

сирия

в мире

землетрясение в турции и сирии

турция

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КАИР, 6 фев — РИА Новости. В Сирии число жертв мощного землетрясения превысило 110 человек, в Турции достигло 76, заявили власти."В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 111 человек, пострадали 516", — сообщил сирийский Минздрав.Ранее было известно о 99 погибших и более чем 330 пострадавших.В Турции, по последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 получили ранения и травмы. При этом власти признают, что точное число жертв назвать пока не представляется возможным.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.Землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Сирии, а также в Ливане и Ираке.

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