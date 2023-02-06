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Обрушение здания в турецкой Малатье попало на камеры

Обрушение здания в турецкой Малатье попало на камеры - РИА Новости, 06.02.2023

Обрушение здания в турецкой Малатье попало на камеры

Обрушение здания в турецком городе Малатья попало на камеры в прямом эфире, когда корреспондент вел репортаж о поисково-спасательных операциях после... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:27

2023-02-06T23:27

2023-02-06T23:27

в мире

турция

сирия

ливан

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Обрушение здания в турецком городе Малатья попало на камеры в прямом эфире, когда корреспондент вел репортаж о поисково-спасательных операциях после землетрясения в регионе. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 1762, раненых - более 12 тысяч, сообщил ранее генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар. По его словам, обрушились более 6,8 тысячи зданий. Инцидент произошел, когда корреспондент телеканала TRT Haber стал рассказывать о ходе поисково-спасательных операциях в Малатье в прямом эфире. Неожиданно ведущая в эфире буквально закричала о том, что на его фоне рушится здание. Момент обрушения попал на камеры. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

турция

сирия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сирия, ливан, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии