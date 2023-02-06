Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся сейчас в туристических районах Турции, продолжают свой отдых, в пострадавших от землетрясения регионах страны организованных туристов нет, рассказали РИА Новости в офисах туроператоров. "Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе", – сообщили в пресс-службе "Интуриста". Организованных экскурсий и заездов в затронутые землетрясением города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в этому году не было, добавил представитель компании. "Да, туристов в тех районах нет, в туристических зонах спокойно", – также заверили в пресс-службе "Анекс тур".Нет пострадавших и среди туристов Tez Tour. Все клиенты туроператора продолжают свой отдых на побережье, рассказал РИА Новости гендиректор компании Воскан Арзуманов. "Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, по словам принимающей стороны компании Tez Tour в Турции, подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены. Клиенты компании продолжают свой отдых в забронированных отелях побережья, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию", – сообщил он.Ранее в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также сообщила РИА Новости, что землетрясение произошло не в туристической зоне, и в пострадавших регионах нет российских организованных туристов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся сейчас в туристических районах Турции, продолжают свой отдых, в пострадавших от землетрясения регионах страны организованных туристов нет, рассказали РИА Новости в офисах туроператоров.
"Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе", – сообщили в пресс-службе "Интуриста".
Организованных экскурсий и заездов в затронутые землетрясением города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в этому году не было, добавил представитель компании.
"Да, туристов в тех районах нет, в туристических зонах спокойно", – также заверили в пресс-службе "Анекс тур".
Нет пострадавших и среди туристов Tez Tour. Все клиенты туроператора продолжают свой отдых на побережье, рассказал РИА Новости гендиректор компании Воскан Арзуманов. "Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, по словам принимающей стороны компании Tez Tour в Турции, подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены. Клиенты компании продолжают свой отдых в забронированных отелях побережья, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию", – сообщил он.
Ранее в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также сообщила РИА Новости, что землетрясение произошло не в туристической зоне, и в пострадавших регионах нет российских организованных туристов.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице ЛиванаБейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
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