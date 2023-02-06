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Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html
Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения
Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения
Россияне, находящиеся сейчас в туристических районах Турции, продолжают свой отдых, в пострадавших от землетрясения регионах страны организованных туристов нет, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:08
2023-02-06T12:39
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
турция
майя ломидзе
стамбул
анталья (провинция)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся сейчас в туристических районах Турции, продолжают свой отдых, в пострадавших от землетрясения регионах страны организованных туристов нет, рассказали РИА Новости в офисах туроператоров. "Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе", – сообщили в пресс-службе "Интуриста". Организованных экскурсий и заездов в затронутые землетрясением города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в этому году не было, добавил представитель компании. "Да, туристов в тех районах нет, в туристических зонах спокойно", – также заверили в пресс-службе "Анекс тур".Нет пострадавших и среди туристов Tez Tour. Все клиенты туроператора продолжают свой отдых на побережье, рассказал РИА Новости гендиректор компании Воскан Арзуманов. "Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, по словам принимающей стороны компании Tez Tour в Турции, подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены. Клиенты компании продолжают свой отдых в забронированных отелях побережья, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию", – сообщил он.Ранее в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также сообщила РИА Новости, что землетрясение произошло не в туристической зоне, и в пострадавших регионах нет российских организованных туристов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933427.html
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туризм, новости - туризм, туристы, турция, майя ломидзе, стамбул, анталья (провинция), сирия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Турция, Майя Ломидзе, Стамбул, Анталья (провинция), Сирия
11:08 06.02.2023 (обновлено: 12:39 06.02.2023)
 
Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения

Туроператоры: в пострадавших от землетрясения регионах Турции отдыхающих из России нет

© Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Pixabay / Şinasi Müldür
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне, находящиеся сейчас в туристических районах Турции, продолжают свой отдых, в пострадавших от землетрясения регионах страны организованных туристов нет, рассказали РИА Новости в офисах туроператоров.
"Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе", – сообщили в пресс-службе "Интуриста".
Организованных экскурсий и заездов в затронутые землетрясением города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в этому году не было, добавил представитель компании.
"Да, туристов в тех районах нет, в туристических зонах спокойно", – также заверили в пресс-службе "Анекс тур".
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
Нет пострадавших и среди туристов Tez Tour. Все клиенты туроператора продолжают свой отдых на побережье, рассказал РИА Новости гендиректор компании Воскан Арзуманов. "Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, по словам принимающей стороны компании Tez Tour в Турции, подземные толчки в курортных регионах Анталии не были замечены. Клиенты компании продолжают свой отдых в забронированных отелях побережья, все экскурсионные программы состоятся по плановому расписанию", – сообщил он.
Ранее в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе также сообщила РИА Новости, что землетрясение произошло не в туристической зоне, и в пострадавших регионах нет российских организованных туристов.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным Минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
Последствия землетрясения в Турции. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:41Туризм
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
 
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