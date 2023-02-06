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В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933427.html
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:41
2023-02-06T08:53
туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет", - заявила Ломидзе.Она отметила, что на данный момент ассоциация не располагает информацией о наличии среди пострадавших туристов из России. "На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших российские граждане, ждем информации от посольства", - добавила она. По словам Ломидзе, на спрос со стороны россиян инцидент не повлияет.
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турция, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
08:41 06.02.2023 (обновлено: 08:53 06.02.2023)
 
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции

АТОР не располагает данными о пострадавших из-за землетрясения в Турции россиянах

© AFP 2023 / AFPTV / MAHMUT BOZARSLANПоследствия землетрясения в Турции. Кадр из видео
Последствия землетрясения в Турции. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / AFPTV / MAHMUT BOZARSLAN
Последствия землетрясения в Турции. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
"Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет", - заявила Ломидзе.
Она отметила, что на данный момент ассоциация не располагает информацией о наличии среди пострадавших туристов из России. "На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших российские граждане, ждем информации от посольства", - добавила она. По словам Ломидзе, на спрос со стороны россиян инцидент не повлияет.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 08:30
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ТуризмТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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