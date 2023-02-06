https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933427.html

В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции

В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023

В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:41

2023-02-06T08:41

2023-02-06T08:53

туризм

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет", - заявила Ломидзе.Она отметила, что на данный момент ассоциация не располагает информацией о наличии среди пострадавших туристов из России. "На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших российские граждане, ждем информации от посольства", - добавила она. По словам Ломидзе, на спрос со стороны россиян инцидент не повлияет.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм