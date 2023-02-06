https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933427.html
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции - РИА Новости, 06.02.2023
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:41
2023-02-06T08:41
2023-02-06T08:53
туризм
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, в этих регионах нет российских организованных туристов, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет", - заявила Ломидзе.Она отметила, что на данный момент ассоциация не располагает информацией о наличии среди пострадавших туристов из России. "На данный момент не располагаем информацией, есть ли среди пострадавших российские граждане, ждем информации от посольства", - добавила она. По словам Ломидзе, на спрос со стороны россиян инцидент не повлияет.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849932381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
08:41 06.02.2023 (обновлено: 08:53 06.02.2023)
В АТОР заявили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции
АТОР не располагает данными о пострадавших из-за землетрясения в Турции россиянах