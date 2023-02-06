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Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593 - РИА Новости, 06.02.2023
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Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593 - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593, пострадали более 1,4 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:35
2023-02-06T21:49
сирия
землетрясение в турции и сирии
в мире
алеппо
латакия (мухафаза)
реджеп тайип эрдоган
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КАИР, 6 фев – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593, пострадали более 1,4 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны."В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 593 человека, пострадали 1411. Эти данные не являются окончательными", - заявил сирийский минздрав.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
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сирия
алеппо
латакия (мухафаза)
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сирия, землетрясение в турции и сирии, в мире, алеппо, латакия (мухафаза), реджеп тайип эрдоган
Сирия, Землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Алеппо, Латакия (мухафаза), Реджеп Тайип Эрдоган
21:35 06.02.2023 (обновлено: 21:49 06.02.2023)
 
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593

Минздрав Сирии: число жертв землетрясения в стране увеличилось до 593 человек

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб
Последствия землетрясения в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб. Архивное фото
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КАИР, 6 фев – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 593, пострадали более 1,4 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 593 человека, пострадали 1411. Эти данные не являются окончательными", - заявил сирийский минздрав.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
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СирияЗемлетрясение в Турции и СирииВ миреАлеппоЛатакия (мухафаза)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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