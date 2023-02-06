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Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
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Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения
Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:29
2023-02-06T18:49
россия
в мире
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
землетрясение
газиантеп
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Путин подтвердил готовность немедленно оказать содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия. Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне", — говорится в заявлении.Отмечается, что Эрдоган тепло поблагодарил Путина за такую быструю и искреннюю реакцию. Он дал указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.Ранее в понедельник президент Сирии Башар Асад также с благодарностью принял предложение о помощи во время телефонного разговора с президентом России. В ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в республику.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, погиб 1541 человек, пострадали 9733. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там сообщается о 461 жертве стихийного бедствия.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня —новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
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Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции
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россия, в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии, землетрясение, газиантеп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), башар асад, сирия
Россия, В мире, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Землетрясение, Газиантеп, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Башар Асад, Сирия
17:29 06.02.2023 (обновлено: 18:49 06.02.2023)
 
Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения

Президент Турции Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения

© AP Photo / DIA ImagesПоследствия землетрясения в Адане, Турция
Последствия землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / DIA Images
Последствия землетрясения в Адане, Турция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Путин подтвердил готовность немедленно оказать содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия. Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Эрдоган тепло поблагодарил Путина за такую быструю и искреннюю реакцию. Он дал указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.
Ранее в понедельник президент Сирии Башар Асад также с благодарностью принял предложение о помощи во время телефонного разговора с президентом России. В ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в республику.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, погиб 1541 человек, пострадали 9733. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там сообщается о 461 жертве стихийного бедствия.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.
Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня —новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
 
РоссияВ миреТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеГазиантепМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Башар АсадСирия
 
 
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