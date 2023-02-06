https://ria.ru/20230206/putin-1850104865.html

Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения

Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:29

2023-02-06T17:29

2023-02-06T18:49

россия

в мире

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

землетрясение

газиантеп

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина о помощи российских спасателей в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Путин подтвердил готовность немедленно оказать содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия. Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне", — говорится в заявлении.Отмечается, что Эрдоган тепло поблагодарил Путина за такую быструю и искреннюю реакцию. Он дал указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.Ранее в понедельник президент Сирии Башар Асад также с благодарностью принял предложение о помощи во время телефонного разговора с президентом России. В ближайшие часы спасатели МЧС вылетят в республику.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, погиб 1541 человек, пострадали 9733. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там сообщается о 461 жертве стихийного бедствия.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня —новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции Кадры спасения семилетнего ребенка из-под завалов здания в Турции 2023-02-06T17:29 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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