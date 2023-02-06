Рейтинг@Mail.ru
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850131109.html
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:30
2023-02-06T19:30
в мире
турция
сирия
ливан
сергей меликов
башар асад
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850062764_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_58c39873ff520edcc064fb32271753f5.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после землетрясения, и готовность оказать любую помощь. "Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение. От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим", - говорится в сообщении. Он добавил, что власти Дагестана готовы оказать любую возможную помощь. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
турция
сирия
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850062764_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_ff4bb1a4d7be065b21daf295374e4a79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, ливан, сергей меликов, башар асад, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Ливан, Сергей Меликов, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
19:30 06.02.2023
 
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения

Глава Дагестана Меликов выразил готовность оказать любую помощь Турции после землетрясения

© AFP 2023 / STRПоследствия землетрясения в городе Шанлыурфа, Турция
Последствия землетрясения в городе Шанлыурфа, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / STR
Последствия землетрясения в городе Шанлыурфа, Турция
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после землетрясения, и готовность оказать любую помощь.
"Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение. От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Он добавил, что власти Дагестана готовы оказать любую возможную помощь.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
 
В миреТурцияСирияЛиванСергей МеликовБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала