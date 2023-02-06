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Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:30
2023-02-06T19:30
2023-02-06T19:30
в мире
турция
сирия
ливан
сергей меликов
башар асад
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после землетрясения, и готовность оказать любую помощь. "Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение. От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим", - говорится в сообщении. Он добавил, что власти Дагестана готовы оказать любую возможную помощь. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
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РИА Новости
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в мире, турция, сирия, ливан, сергей меликов, башар асад, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Ливан, Сергей Меликов, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения
Глава Дагестана Меликов выразил готовность оказать любую помощь Турции после землетрясения
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после землетрясения, и готовность оказать
любую помощь.
"Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение. От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Он добавил, что власти Дагестана готовы оказать любую возможную помощь.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.