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Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения

Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Меликов выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:30

2023-02-06T19:30

2023-02-06T19:30

в мире

турция

сирия

ливан

сергей меликов

башар асад

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале соболезнования жителям Турции, чьи родственники погибли в результате разрушения зданий после землетрясения, и готовность оказать любую помощь. "Скорбим вместе с Турцией и Сирией о человеческих жертвах, которые принесло страшное землетрясение. От лица дагестанцев приношу искренние соболезнования тем, кто потерял сегодня своих близких, и президентам этих стран Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Передаем слова поддержки – тем, кто лишился крова, и пожелания скорейшего выздоровления – всем пострадавшим", - говорится в сообщении. Он добавил, что власти Дагестана готовы оказать любую возможную помощь. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1541 человек, пострадали более 9,7 тысячи. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 460 человек, пострадали свыше 1300. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

турция

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в мире, турция, сирия, ливан, сергей меликов, башар асад, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии