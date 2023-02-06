https://ria.ru/20230206/pomosch-1850025004.html

Шойгу предложил Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения

Шойгу предложил Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Шойгу предложил Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и предложил ему помощь по линии военного ведомства в ликвидации... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:52

2023-02-06T13:52

2023-02-06T15:09

турция

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

сергей шойгу

хулуси акар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849942785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b00bb3d31fc17f18c3dda1fa4d5cfd37.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и предложил ему помощь по линии военного ведомства в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинскую помощь пострадавшим, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."6 февраля министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим".Со своей стороны, отметили в Минобороны РФ, Акар поблагодарил Шойгу за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850021013.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, сергей шойгу, хулуси акар