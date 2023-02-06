Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур
Игорь Николаев записал видео для фанатов и поделился планами на гастрольный тур в марте
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Игорь Николаев после сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео. Композитор, сидя дома за роялем, поделился афишей своих гастролей.
"Март скоро, а значит – мои мартовские гастроли. Начнутся они 4 марта в городе Екатеринбург в концертном зале "Космос". Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи", – сказал Николаев на видео, размещенном в его соцсети.
В посте певец также написал список дат и городов, где проведет концерты. После Екатеринбурга 10 марта он отправится в Тольятти, 11 марта – в Димитровград. Также в его списке концерты в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.
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