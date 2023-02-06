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Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/nikolaev-1850073837.html
Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур
Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур - РИА Новости, 06.02.2023
Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур
Игорь Николаев после сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео. Композитор, сидя дома за роялем, поделился афишей своих гастролей. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:14
2023-02-06T16:14
шоубиз
екатеринбург
тольятти
димитровград
игорь николаев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Игорь Николаев после сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео. Композитор, сидя дома за роялем, поделился афишей своих гастролей. В посте певец также написал список дат и городов, где проведет концерты. После Екатеринбурга 10 марта он отправится в Тольятти, 11 марта – в Димитровград. Также в его списке концерты в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.Ранее в СМИ появилась информация, что Николаева якобы госпитализировали в критическом состоянии после инфаркта. Но певец опроверг все подобные заявления.
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екатеринбург, тольятти, димитровград, игорь николаев
Шоубиз, Екатеринбург, Тольятти, Димитровград, Игорь Николаев
16:14 06.02.2023
 
Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур

Игорь Николаев записал видео для фанатов и поделился планами на гастрольный тур в марте

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Праздничный концерт Наш Новый год - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Игорь Николаев после сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео. Композитор, сидя дома за роялем, поделился афишей своих гастролей.
"Март скоро, а значит – мои мартовские гастроли. Начнутся они 4 марта в городе Екатеринбург в концертном зале "Космос". Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи", – сказал Николаев на видео, размещенном в его соцсети.
В посте певец также написал список дат и городов, где проведет концерты. После Екатеринбурга 10 марта он отправится в Тольятти, 11 марта – в Димитровград. Также в его списке концерты в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.
Ранее в СМИ появилась информация, что Николаева якобы госпитализировали в критическом состоянии после инфаркта. Но певец опроверг все подобные заявления.
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ШоубизЕкатеринбургТольяттиДимитровградИгорь Николаев
 
 
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