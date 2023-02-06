https://ria.ru/20230206/nikolaev-1850073837.html

Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур

Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур - РИА Новости, 06.02.2023

Игорь Николаев запланировал на март гастрольный тур

Игорь Николаев после сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео. Композитор, сидя дома за роялем, поделился афишей своих гастролей. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:14

2023-02-06T16:14

2023-02-06T16:14

шоубиз

екатеринбург

тольятти

димитровград

игорь николаев

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Игорь Николаев после сообщений об инфаркте опубликовал в соцсетях видео. Композитор, сидя дома за роялем, поделился афишей своих гастролей. В посте певец также написал список дат и городов, где проведет концерты. После Екатеринбурга 10 марта он отправится в Тольятти, 11 марта – в Димитровград. Также в его списке концерты в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.Ранее в СМИ появилась информация, что Николаева якобы госпитализировали в критическом состоянии после инфаркта. Но певец опроверг все подобные заявления.

https://ria.ru/20230203/shoubiz-1849604838.html

екатеринбург

тольятти

димитровград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

екатеринбург, тольятти, димитровград, игорь николаев