https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html

Названы самые популярные у китайских туристов регионы России

Названы самые популярные у китайских туристов регионы России - РИА Новости, 06.02.2023

Названы самые популярные у китайских туристов регионы России

Эксперты рассказали, какие маршруты наиболее популярны у посещающих Россию китайских туристов. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:14

2023-02-06T16:14

2023-02-06T17:53

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ПЕКИН, 6 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие маршруты наиболее популярны у посещающих Россию китайских туристов.Особый спрос у гостей из Поднебесной вызывают места, связанные с Октябрьской революцией, Екатериной II, архитектурные памятники, рассказал директор международного института Китайской академии туризма Ян Цзинсун РИА Новости.Санкт-Петербург, Москва и Сочи, где проводились Олимпийские игры, — наиболее популярные регионы. Последний путешественники рассматривают еще и как место для активного зимнего отдыха. Также традиционный маршрут для поездок — Дальний Восток. Интересны и некоторые направления экологического туризма, перечислил эксперт. Ян Цзинсун отметил, что представители старшего поколения обычно выбирают групповые туры. Для китайцев в возрасте путешествие в Россию — реализация мечты. Дело в том, что многие жители Поднебесной в прошлом находились под влиянием Советского Союза, и они вполне могут захотеть посетить Красную площадь и Эрмитаж. А также места, связанные с Великой Отечественной войной, периодом строительства СССР. Молодежь из Китая все чаще предпочитает путешествовать самостоятельно. Они более любознательны, их не удовлетворяют традиционные маршруты или организованные мероприятия. Ян Цзинсун добавил, что гостям всех возрастов интересен шопинг — и сувениры, и более практичные покупки.Посольство России в Китае сообщило РИА Новости, что российские дипмиссии в КНР "оформляют все типы виз, в том числе туристические, включая многократные, срок рассмотрения заявки составляет от пяти до десяти рабочих дней, а для удобства посетителей работает визовый центр". Дипломаты отмечают рост числа заявок за разрешениями на въезд. К концу года они планируют выдать 60 тысяч виз, при этом, примерно половина из них придется на туристические.Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства с 6 февраля в тестовом режиме возобновят организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые поездки разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. Такие визиты были приостановлены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января рассказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая. Однако, по его словам, для возвращения допандемийных показателей, когда в РФ из КНР приезжало в год около 1,5 миллиона туристов, понадобится не меньше года времени, а также доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен.

https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

https://ria.ru/20230120/kitay-1846302067.html

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россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, россия