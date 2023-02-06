https://ria.ru/20230206/golos-1849979441.html

Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"

Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 06.02.2023

Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"

Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11 сезона шоу "Голос", говорится в сообщении Первого канала. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:06

2023-02-06T12:06

2023-02-06T12:06

шоубиз

владимир пресняков

полина гагарина

баста (василий вакуленко)

"голос"

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11 сезона шоу "Голос", говорится в сообщении Первого канала. Беляев впервые займет кресло члена жюри. Во втором сезоне проекта он принимал участие в качестве вокалиста и дошел до полуфинала. Пресняков появится в "Голосе" также впервые. По словам артиста, он будет обращать внимание не только на способности участников, но и на личность. В "Голосе" примут участие более сотни вокалистов из России и СНГ. Ведущей шоу станет Яна Чурикова. Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи. Шоумен отправился в творческий отпуск после десятого сезона проекта. Ранее москвич Данила Первушин одержал победу в швейцарском аналоге "Голоса". Он поразил членов жюри исполнением песни Bon Jovi Living` on a Prayer.

https://ria.ru/20221024/finlyandiya-1826168646.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир пресняков, полина гагарина, баста (василий вакуленко), "голос"