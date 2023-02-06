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Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 06.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230206/golos-1849979441.html
Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"
Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 06.02.2023
Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"
Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11 сезона шоу "Голос", говорится в сообщении Первого канала. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:06
2023-02-06T12:06
шоубиз
владимир пресняков
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
"голос"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11 сезона шоу "Голос", говорится в сообщении Первого канала. Беляев впервые займет кресло члена жюри. Во втором сезоне проекта он принимал участие в качестве вокалиста и дошел до полуфинала. Пресняков появится в "Голосе" также впервые. По словам артиста, он будет обращать внимание не только на способности участников, но и на личность. В "Голосе" примут участие более сотни вокалистов из России и СНГ. Ведущей шоу станет Яна Чурикова. Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи. Шоумен отправился в творческий отпуск после десятого сезона проекта. Ранее москвич Данила Первушин одержал победу в швейцарском аналоге "Голоса". Он поразил членов жюри исполнением песни Bon Jovi Living` on a Prayer.
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владимир пресняков, полина гагарина, баста (василий вакуленко), "голос"
Шоубиз, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), "Голос"
12:06 06.02.2023
 
Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"

Пресняков, Беляев, Гагарина и Баста станут наставниками 11 сезона шоу "Голос"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11 сезона шоу "Голос", говорится в сообщении Первого канала.
© Фото предоставлено Первым каналомБаста
Баста
1 из 4
Баста
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина
Полина Гагарина
2 из 4
Полина Гагарина
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомАнтон Беляев
Антон Беляев
3 из 4
Антон Беляев
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомВладимир Пресняков
Владимир Пресняков
4 из 4
Владимир Пресняков
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 4
Баста
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 4
Полина Гагарина
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 4
Антон Беляев
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 4
Владимир Пресняков
© Фото предоставлено Первым каналом
Беляев впервые займет кресло члена жюри. Во втором сезоне проекта он принимал участие в качестве вокалиста и дошел до полуфинала.
Пресняков появится в "Голосе" также впервые. По словам артиста, он будет обращать внимание не только на способности участников, но и на личность.
"Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на "Голос" узнать, как и о чем сейчас поет наша страна", – поделился певец.
В "Голосе" примут участие более сотни вокалистов из России и СНГ. Ведущей шоу станет Яна Чурикова.
Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи. Шоумен отправился в творческий отпуск после десятого сезона проекта.
Ранее москвич Данила Первушин одержал победу в швейцарском аналоге "Голоса". Он поразил членов жюри исполнением песни Bon Jovi Living` on a Prayer.
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ШоубизВладимир ПресняковПолина ГагаринаБаста (Василий Вакуленко)"Голос"
 
 
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