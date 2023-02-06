Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"
Пресняков, Беляев, Гагарина и Баста станут наставниками 11 сезона шоу "Голос"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев станут наставниками 11 сезона шоу "Голос", говорится в сообщении Первого канала.
© Фото предоставлено Первым каналомБаста
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Баста
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина
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Полина Гагарина
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомАнтон Беляев
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Антон Беляев
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомВладимир Пресняков
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Владимир Пресняков
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 4
Баста
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 4
Полина Гагарина
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 4
Антон Беляев
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 4
Владимир Пресняков
© Фото предоставлено Первым каналом
Беляев впервые займет кресло члена жюри. Во втором сезоне проекта он принимал участие в качестве вокалиста и дошел до полуфинала.
Пресняков появится в "Голосе" также впервые. По словам артиста, он будет обращать внимание не только на способности участников, но и на личность.
"Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на "Голос" узнать, как и о чем сейчас поет наша страна", – поделился певец.
В "Голосе" примут участие более сотни вокалистов из России и СНГ. Ведущей шоу станет Яна Чурикова.
Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи. Шоумен отправился в творческий отпуск после десятого сезона проекта.
Ранее москвич Данила Первушин одержал победу в швейцарском аналоге "Голоса". Он поразил членов жюри исполнением песни Bon Jovi Living` on a Prayer.
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