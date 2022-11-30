https://ria.ru/20221130/pervushin-1835300139.html
Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса"
Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса" - РИА Новости, 30.11.2022
Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса"
В финале швейцарского аналога "Голоса" Swiss World Tour победил 16-летний москвич Данила Первушин (категория до 16 лет), сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:38
2022-11-30T15:38
2022-11-30T15:38
шоубиз
музыка
швейцария
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В финале швейцарского аналога "Голоса" Swiss World Tour победил 16-летний москвич Данила Первушин (категория до 16 лет), сообщается на официальном сайте проекта. Артист поразил членов жюри исполнением песни группы Bon Jovi Living` on a Prayer. Они аплодировали солисту стоя. Первушин одержал победу вместе с участником взрослой категории по имени Умберто. Их признали лучшими среди девяти финалистов. Музыканты получили возможность записать сольные треки в женевской студии Abbey Road в Лондоне. Там в свое время работали над композициями The Beatles, Pink Floyd, Oasis и другие мировые звезды. Swiss World Tour – вокальный конкурс, правила которого напоминают международное шоу "Голос". Ранее Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети". Она состоится девятого декабря.
https://ria.ru/20221116/reznikov-1831903643.html
швейцария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, швейцария
Шоубиз, Музыка, Швейцария
Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса"
Москвич Данила Первушин победил в швейцарском аналоге "Голоса"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
В финале швейцарского аналога "Голоса" Swiss World Tour победил 16-летний москвич Данила Первушин (категория до 16 лет), сообщается
на официальном сайте проекта.
Артист поразил членов жюри исполнением песни группы Bon Jovi Living` on a Prayer. Они аплодировали солисту стоя.
Первушин одержал победу вместе с участником взрослой категории по имени Умберто. Их признали лучшими среди девяти финалистов.
Музыканты получили возможность записать сольные треки в женевской студии Abbey Road в Лондоне. Там в свое время работали над композициями The Beatles, Pink Floyd, Oasis и другие мировые звезды.
Swiss World Tour – вокальный конкурс, правила которого напоминают международное шоу "Голос".
Ранее Первый канал анонсировал
премьеру десятого сезона "Голос. Дети". Она состоится девятого декабря.