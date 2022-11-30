https://ria.ru/20221130/pervushin-1835300139.html

Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса"

Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса" - РИА Новости, 30.11.2022

Москвич победил в швейцарском аналоге "Голоса"

В финале швейцарского аналога "Голоса" Swiss World Tour победил 16-летний москвич Данила Первушин (категория до 16 лет), сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:38

2022-11-30T15:38

2022-11-30T15:38

шоубиз

музыка

швейцария

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В финале швейцарского аналога "Голоса" Swiss World Tour победил 16-летний москвич Данила Первушин (категория до 16 лет), сообщается на официальном сайте проекта. Артист поразил членов жюри исполнением песни группы Bon Jovi Living` on a Prayer. Они аплодировали солисту стоя. Первушин одержал победу вместе с участником взрослой категории по имени Умберто. Их признали лучшими среди девяти финалистов. Музыканты получили возможность записать сольные треки в женевской студии Abbey Road в Лондоне. Там в свое время работали над композициями The Beatles, Pink Floyd, Oasis и другие мировые звезды. Swiss World Tour – вокальный конкурс, правила которого напоминают международное шоу "Голос". Ранее Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети". Она состоится девятого декабря.

https://ria.ru/20221116/reznikov-1831903643.html

швейцария

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, швейцария