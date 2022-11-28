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Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети" - РИА Новости, 28.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221128/golos-1834781834.html
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети" - РИА Новости, 28.11.2022
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"
Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:33
2022-11-28T15:33
шоубиз
вокальный конкурс "голос. дети"
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря. Кресла наставников займут Баста, Егор Крид и певица МакSим. Имя четвертого члена жюри осталось в секрете. Ведущим проекта станет Яна Чурикова, а место соведущего займет Агата Муцениеце. За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги.В передаче примут участие молодые таланты из разных городов: Алма-Аты, Владивостока, Екатеринбурга, Вологды, Петрозаводска, Ташкента и многих других. "Голос. Дети" – телепередача, в которой юные артисты соревнуются друг с другом в исполнении песен. Первый выпуск вышел в эфир в 2014 году. Ранее Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" после творческого отпуска. Он заявил, что займет место ведущего в "более благоприятные времена".
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вокальный конкурс "голос. дети", первый канал (телеканал)
Шоубиз, Вокальный конкурс "Голос. Дети", Первый канал (телеканал)
15:33 28.11.2022
 
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"

Десятый сезон шоу "Голос. Дети" покажут девятого декабря на Первом канале

© Первый каналЛоготип проекта "Голос.Дети"
Логотип проекта Голос.Дети
© Первый канал
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря.
Кресла наставников займут Баста, Егор Крид и певица МакSим. Имя четвертого члена жюри осталось в секрете.
"Премьера десятого юбилейного сезона вокального суперпроекта "Голос.Дети" пройдет в эфире Первого канала в пятницу, девятого декабря, – сообщили представители Первого канала РИА Новости.
Ведущим проекта станет Яна Чурикова, а место соведущего займет Агата Муцениеце.
За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги.
В передаче примут участие молодые таланты из разных городов: Алма-Аты, Владивостока, Екатеринбурга, Вологды, Петрозаводска, Ташкента и многих других.
"Голос. Дети" – телепередача, в которой юные артисты соревнуются друг с другом в исполнении песен. Первый выпуск вышел в эфир в 2014 году.
Ранее Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" после творческого отпуска. Он заявил, что займет место ведущего в "более благоприятные времена".
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ШоубизВокальный конкурс "Голос. Дети"Первый канал (телеканал)
 
 
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