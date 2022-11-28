https://ria.ru/20221128/golos-1834781834.html
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети" - РИА Новости, 28.11.2022
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"
Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:33
2022-11-28T15:33
2022-11-28T15:33
шоубиз
вокальный конкурс "голос. дети"
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря. Кресла наставников займут Баста, Егор Крид и певица МакSим. Имя четвертого члена жюри осталось в секрете. Ведущим проекта станет Яна Чурикова, а место соведущего займет Агата Муцениеце. За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги.В передаче примут участие молодые таланты из разных городов: Алма-Аты, Владивостока, Екатеринбурга, Вологды, Петрозаводска, Ташкента и многих других. "Голос. Дети" – телепередача, в которой юные артисты соревнуются друг с другом в исполнении песен. Первый выпуск вышел в эфир в 2014 году. Ранее Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" после творческого отпуска. Он заявил, что займет место ведущего в "более благоприятные времена".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вокальный конкурс "голос. дети", первый канал (телеканал)
Шоубиз, Вокальный конкурс "Голос. Дети", Первый канал (телеканал)
Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"
Десятый сезон шоу "Голос. Дети" покажут девятого декабря на Первом канале
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря.
Кресла наставников займут Баста, Егор Крид и певица МакSим. Имя четвертого члена жюри осталось в секрете.
"Премьера десятого юбилейного сезона вокального суперпроекта "Голос.Дети" пройдет в эфире Первого канала в пятницу, девятого декабря, – сообщили представители Первого канала РИА Новости.
Ведущим проекта станет Яна Чурикова, а место соведущего займет Агата Муцениеце.
За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги.
В передаче примут участие молодые таланты из разных городов: Алма-Аты, Владивостока, Екатеринбурга, Вологды, Петрозаводска, Ташкента и многих других.
"Голос. Дети" – телепередача, в которой юные артисты соревнуются друг с другом в исполнении песен. Первый выпуск вышел в эфир в 2014 году.
Ранее Дмитрий Нагиев уточнил
, когда вернется в шоу "Голос" после творческого отпуска. Он заявил, что займет место ведущего в "более благоприятные времена".