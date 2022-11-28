https://ria.ru/20221128/golos-1834781834.html

Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"

Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети" - РИА Новости, 28.11.2022

Первый канал анонсировал премьеру десятого сезона "Голос. Дети"

Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:33

2022-11-28T15:33

2022-11-28T15:33

шоубиз

вокальный конкурс "голос. дети"

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьеру десятого сезона вокального проекта "Голос.Дети" покажут в эфире Первого канала девятого декабря. Кресла наставников займут Баста, Егор Крид и певица МакSим. Имя четвертого члена жюри осталось в секрете. Ведущим проекта станет Яна Чурикова, а место соведущего займет Агата Муцениеце. За победу в юбилейном сезоне будут бороться более сотни юных вокалистов, успешно преодолевших все стадии предварительного отбора, включая очные кастинги.В передаче примут участие молодые таланты из разных городов: Алма-Аты, Владивостока, Екатеринбурга, Вологды, Петрозаводска, Ташкента и многих других. "Голос. Дети" – телепередача, в которой юные артисты соревнуются друг с другом в исполнении песен. Первый выпуск вышел в эфир в 2014 году. Ранее Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" после творческого отпуска. Он заявил, что займет место ведущего в "более благоприятные времена".

https://ria.ru/20221025/milokhin-1826717017.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вокальный конкурс "голос. дети", первый канал (телеканал)