https://ria.ru/20230206/gidy-1850159048.html

АТОР: под завалами отеля в Турции остаются 43 русскоговорящих гида

АТОР: под завалами отеля в Турции остаются 43 русскоговорящих гида - РИА Новости, 06.02.2023

АТОР: под завалами отеля в Турции остаются 43 русскоговорящих гида

Часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков находится под завалами в отеле Isias Hotel в городе Адыяман после землетрясения в Турции, сообщает Ассоциация РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T23:32

2023-02-06T23:32

2023-02-06T23:33

специальная военная операция на украине

турция

сирия

россия

реджеп тайип эрдоган

ассоциация туроператоров россии (атор)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков находится под завалами в отеле Isias Hotel в городе Адыяман после землетрясения в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на СМИ и источники. Ранее в понедельник АТОР сообщала, что, по предварительным данным, в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. В том числе 25-30 тысяч - в Стамбуле, около 12-15 тысяч на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции. "Как сообщили вечером профильные турецкие СМИ и источники редакции в туриндустрии Турции, в отеле Isias Hotel в городе Адыяман под завалами остается часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции, приехавших туда в рамках профессионального образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас на месте отеля ведутся спасательные работы. "Уже известно минимум о 4 разрушенных отелях - в Адыямане Малатье, Кахраманмараше, Антакье. Известно, что в двух из них жили спортивные команды", - добавляется в сообщении. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погибло 1762 человека, ранены более 12 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 590 человек, пострадали более 1,4 тысячи. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, ассоциация туроператоров россии (атор), сильное землетрясение в турции и сирии