https://ria.ru/20230206/filimonov-1849965693.html

Георгий Филимонов: сельхоз продукция Подмосковья идет более чем в 100 стран

Георгий Филимонов: сельхоз продукция Подмосковья идет более чем в 100 стран - РИА Новости, 06.02.2023

Георгий Филимонов: сельхоз продукция Подмосковья идет более чем в 100 стран

Московская область активно занимается созданием новых проектов в агропромышленном комплексе, по итогам 2022 года регион занял лидирующие позиции по производству РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:30

2023-02-06T11:30

2023-02-06T12:01

интервью

георгий филимонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

московская область (подмосковье)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Московская область активно занимается созданием новых проектов в агропромышленном комплексе, по итогам 2022 года регион занял лидирующие позиции по производству многих продуктов питания, в частности, хлебобулочных и творожных изделий. Подмосковье также продолжает налаживать связи с зарубежными партнерами, несмотря на сложившуюся внешнеполитическую ситуацию. О том, как область преодолела вызовы 2022 года в агропромышленном комплексе, какие проекты импортозамещения будут реализованы в регионе, о партнерстве Подмосковья с Китаем и Кореей, планах на 2023 год, а также о поддержке предпринимателей и проектах с применением технологий искусственного интеллекта рассказал в интервью РИА Новости курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. Беседовала Дарья Долгополова.– Московская область активно осуществляет проекты импортозамещения. Расскажите, как в целом проходит процесс? Сколько проектов удалось реализовать в 2022 году?– Проблема обширных санкций, которая возникла перед всеми федеральными и региональными органами исполнительной власти после 24 февраля, была в Подмосковье моментально решена управленческой командой губернатора при нашем участии. И тут надо отметить, что проекты импортозамещения в агропромышленном комплексе – это не просто политическая тема, это самое необходимое. Жители региона и страны должны знать, что еда в холодильнике будет, что продукты будут доступны в магазинах.Всего на сегодняшний день нами в Подмосковье планируется к реализации 26 проектов по линии импортозамещения. При этом общий объем инвестиций по всем этим проектам насчитывает примерно 40 миллиардов рублей. В результате в регионе должно быть создано более 3200 рабочих мест.В 2022 году было реализовано два проекта с общим объемом инвестиций 4,9 миллиарда рублей и количеством созданных рабочих мест – 217. Например, в прошлом году реутовское "Кофепод" увеличило свои производственные мощности по выпуску капсульного кофе и чая для машин Nespresso. Это довольно востребованный товар, так как кофемашинами активно пользуются, к примеру, в офисах. В свою очередь, "Луховицкие овощи" реализовали проект по строительству третей очереди тепличного комплекса в Луховицах. Производственная мощность по этому проекту составит 18,55 тысячи тонн овощей в год, это огурцы и томаты.На 2023 год в рамках программы импортозамещения у нас планируется ввод восьми компаний. Так, фермерское хозяйство Малкина в Шаховской запустит репродуктор первого порядка мясо-яичных пород кур. Во второй половине года заработает фабрика "Элинар Бройлер" в Наро-Фоминске. В Истре будет запущен завод по производству заменителей грудного молока. Расширит свое производство "Кондитерская фабрика "Победа".Большой федеральный проект по созданию птицеводческого комплекса и селекционно-генетического центра по выращиванию кросса кур мясного направления "Смена" запускается в Сергиевом Посаде, чтобы у нас было качественное, без антибиотиков, химии и ГМО мясо птицы. Предварительно его запуск намечен на 30 марта. Я был там недавно, проверил ход готовности. Реализация проекта позволит к 2025 году заменить часть импортных поставок племенной продукции до 50%.Наша задача – максимально обеспечить регион и другие субъекты страны товарами отечественного производства, так как это ключевой фактор продовольственной безопасности, он снижает нашу зависимость от любых поставок из-за рубежа. И тут хочу подчеркнуть, что наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев сформировал уникальную команду. Мне есть с чем сравнить, так как работа в администрации президента предполагает опыт взаимодействия с субъектами федерации, и со всей ответственностью я могу констатировать, что в правительстве Подмосковья сложилась образцовая команда, "дрим тим" своего рода, особую роль в формировании которой я бы отдал губернатору, а также блестящему тандему губернатора и вице-губернатора Ильдара Габдрахманова. Это действительно наставники, у которых я с удовольствием учусь, и лучшей практической управленческой школы сложно себе представить.– Планируется ли создание новых заводов, на какие отрасли будет сделан акцент?– В регионе планируется строительство целого ряда новых заводов и производящих предприятий. Например, компания с неординарным названием "Машины сладости" построит кондитерскую фабрику в Егорьевске. Там будут сразу четыре производства по выпуску конфет, шоколада, газированных напитков и мороженого из натурального молока и сливок. Кроме того, там же они создадут и парк развлечений. Проект очень масштабный – объем инвестиций планируется около 25 миллиардов рублей. Только в рамках этой программы будет создано порядка двух тысяч новых рабочих мест.Другая компания – "Биотех-ЗОО" – планирует построить новый завод по производству кормов для животных. Сейчас они занимаются проектированием будущей площадки и закупают оборудование. Еще одна компания, "Стронг техник", собирается возвести завод по производству запасных частей для сельхозтехники, что в условиях санкций является крайне важным направлениям. Вложить в новый объект планируется более шести миллиардов рублей. Сейчас проект прорабатывается, ведется закупка оборудования.То есть регион будет развиваться по различным, востребованным направлениям производства. Акцент сделан, прежде всего, на продуктах питания, которые являются базовыми. Будем делать у себя и поставлять как внутри региона, так и в другие субъекты России, а также зарубежным заказчикам.– Какие меры поддержки регион осуществляет для предпринимателей? Увеличилось ли количество предпринимателей в 2022 году?– Согласно нашей аналитике, и она подтверждается мнением сельхозтоваропроизводителей, без мер господдержки от Московского правительства прибыль предпринимателей в регионе была бы равна нулю или уходила в минус. Всего мы предоставляем 27 мер господдержки, из них девять региональных и 18 федеральных. Сюда входят, в частности, льготные инвестиционные и краткосрочные кредиты по ставке до 5%. При этом мы работаем индивидуально с каждым будущим предпринимателем, работаем с банками, сопровождаем этот процесс максимально чутко. Другая мера – предоставление земельных участков без проведения торгов, в том числе по программе "в аренду за 1 рубль". Также мы возмещаем часть прямых понесенных капитальных затрат по ряду направлений, возмещаем затраты на подведение инженерной инфраструктуры для молочного животноводства.Количество предпринимателей в прошлом году в Подмосковье выросло на 22 тысячи: было 389 тысячи, сейчас их стало 411 тысяч. Это малое и среднее предпринимательство не только в сфере агропромышленного комплекса, а по всем направлениям. Казалось бы, ультимативные обстоятельства, давление, санкции, угроза кризиса, но это не помешало развитию нашего предпринимательского сообщества при поддержке структур правительства Московской области, созданных проектных механизмов, площадок для стимулирования интереса к бизнесу. Прерогатива власти – поддерживать бизнес, но и сопровождать его, если можно так выразиться, сопровождать по всему маршруту за руку, помогать. То есть власть – это сервисная компания для бизнеса.– Агрохаб "Селятино" заключил соглашение о сотрудничестве с Кореей. Как оно проходит?– Да, в ноябре было подписано соглашение с мэром южнокорейского города Донхэ и представителями корейского бизнеса о начале транспортного сообщения между подмосковным Агрохабом "Селятино" и портом Донхэ через порты Владивостока. На российский рынок, в частности, будут поставляться корейские автомобили и промышленные товары. В сторону Донхэ подмосковным хабом будут поставляться российские сельхозтовары и другие продукты.По текущему статусу могу сказать, что в декабре первый за три года поезд с товарами из Южной Кореи пришел в Подмосковье.– Как развиваются партнерские отношения Подмосковья с Китаем?– С учетом нынешнего вызова, брошенного России с Запада, мы переориентируем все основные экономические механизмы на взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Китайская провинция Шаньдун теперь наш деловой политический партнер, партнер-регион. В июне 2022 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Шаньдун.Между представителями Мытищ Московской области и города Дэчжоу китайской провинции Шаньдун 12 января было подписано соглашение о породненных отношениях. Этим документом, в частности, предусматривается, что новые города-побратимы будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, будут обмениваться специалистами.Следующим этапом планируем подписание подобного соглашения между муниципалитетом Ступино и районом Циндао. Всего рассчитываем на подписание в трех округах. Эти соглашения рассчитаны на пять лет с момента подписания и будут автоматически продлеваться после истечения срока.Кроме того, мы готовим к подписанию соглашение между губернаторами двух регионов-побратимов, которое сделает возможным укрепить побратимские связи не только в сфере сельского хозяйства.Наш ключевой игрок на территории области на китайском направлении на данный момент – это также агрохаб "Селятино".– Планируется ли повышение цен на сельхоз продукцию? Или наоборот благодаря активному развитию отрасли цены станут ниже?– Мы призваны обеспечивать мониторинг цен, у нас нет полномочий обеспечивать их снижение. В случае выявления необоснованного завышения цен, материалы нами направляются в ФАС, прокуратуру и в оперативные штабы Минсельхоза России и Минпромторга России.Как это выглядит? По 52 позициям основных товаров мы еженедельно мониторим уровень цен в продовольственных магазинах Московской области. Помимо этого, у нас раз в две недели проходит пеший мониторинговый обход, который охватывал в особо проблемный период до 4,5 тысяч магазинов по области. В случае, к примеру, обнаружения дефицита на полке в магазине, мы подаем сигнал в торговую сеть, которая после его получения оперативно доставляет из своих ближайших оптово-распределительных центров, то есть складов, необходимый продукт.Если говорить о примерных прогнозах, то отталкиваясь от тенденций по 2022 году, повышение цен на отдельные категории товаров может быть в этом году незначительным – несколько процентов от стоимости. В то же время есть тенденция снижения цены на определенную продукцию, выпускаемую предприятиями Московской области. В частности, речь идет о сельхозпродукции.– В 2022 году Московская область не просто выполнила, но и перевыполнила план по вводу в оборот ранее неиспользовавшихся для сельскохозяйственного производства земель. Какие цели ставит перед собой регион на этот год?– Задача стояла ввести 40 тысяч гектаров, ввели по факту 44 тысячи гектаров ранее неиспользовавшихся земель сельхозназначения, то есть перевыполнили план. Мы верим, что можно выйти на более масштабные решения, для этого запускаем технологии с применением искусственного интеллекта, который обрабатывает данные дистанционного зондирования земли, что позволит видеть структуру посевных площадей и рекомендовать сельхозтоваропроизводителям, учитывая научные данные и агроклиматические особенности почвы, где какую культуру лучше взрастить. Это будет делаться пользователями с помощью мобильного приложения. Мы находимся в завершающей стадии запуска этого проекта, чтобы вовлекать ранее неиспользованные земли сельхозназначения в оборот максимально эффективно.Хочу добавить, что в конце прошлого года при активной поддержке губернатора Госдума приняла важные изменения в 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которые упрощают процедуру и сокращают сроки изъятия сельхозземель, если их не используют по назначению либо делают это с нарушениями. Эти изменения были предложены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В частности, изменения в закон исключают риски смены собственника участка еще до обращения в суд государственных органов и сокращают срок изъятия земельного участка - с более чем трех лет до восьми месяцев. Эти нововведения позволят нам более оперативно возвращать в сельскохозяйственный оборот участки, которые используются не по назначению или с нарушениями.Что касается планов на этот год, то это минимум 25 тысяч гектаров, учитывая результаты прошлого года, уже подготовили проект плана по вводу 30 тысяч гектаров.– Весной прошлого года в трех пилотных городских округах стартовала программа "Подмосковные 10 га", далее количество муниципалитетов увеличили. Сколько заявок на данный момент уже было подано? Из какого муниципалитета их было получено больше всего? Какой вид деятельности стал самым популярным?– На сегодняшний день по программе "Подмосковные 10 га" Минсельхозпродом Московской области получено 23 заявки от подмосковных предпринимателей на общую площадь 878 гектаров. Договоры заключены уже по 20 участкам на общую площадь 736 гектаров. На 11 участках площадью 370 гектар ведутся сельскохозяйственные работы.Большая часть земельных участков по этой программе была предоставлена в Серебряных прудах – на общую площадь 457,8 гектара, то есть более 50 % процентов от всех поданных заявок. Наиболее популярная среди заявок цель получения земли -"производство зерновых и зернобобовых культур".Мы начинали на базе трех пилотных городских округов: Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура. Затем мы экстраполировали эту практику еще на 23 городских округа, которые находятся за ЦКАДом.– Какие инновационные разработки в области искусственного интеллекта интегрируются сейчас в Подмосковье?– В Московском регионе проводится планомерная работа по снижению на улицах городов и поселков количества безнадзорных животных. В Подмосковье впервые в России будет реализован пилотный проект по использованию системы с элементами искусственного интеллекта, которая позволит в автоматическом режиме отслеживать на улицах безнадзорных собак.Реализовать проект в пилотном варианте планируется к июлю этого года. Нейросеть будет собирать информацию с более чем 40 тысяч камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион", анализировать полученные изображения и фиксировать животных, подпадающих под критерии. Собаки будут определяться нейросетью по силуэту, а затем по критериям будет оцениваться категория животного – домашнее или безнадзорное. К основным критериям визуальной оценки животного элементами ИИ относятся: наличие рядом с собакой хозяина, наличие у собаки поводка, намордника, перемещение животного в стае.Затем данные будут передаваться для организации отлова. Животные после отлова помещаются в приюты, где их чипируют. Наша задача – превентивно решить проблему до того, как появилась жалоба на портале "Добродел".– Если продолжить тему экспорта – какие итоги можно подвести за 2022 год и на что можем рассчитывать в этом году?– По данным ФТС России экспорт продукции агропромышленного комплекса за 2022 год (по состоянию на 22 января 2023 года) составил 1,95 миллиарда долларов. Аграрная продукция поставляется более чем в 100 стран. Ключевые направления: Казахстан – 299,7 тысячи тонн, на сумму 480,3 миллиона долларов США (24,8%), Беларусь – 262,2 тысячи тонн, на сумму 400,4 миллиона долларов США (20,7%), Китай – 78,4 тысячи тонн, на сумму 278,3 миллиона долларов США (15,4%), Саудовская Аравия – 19,3 тысячи тонн на сумму 90,4 миллиона долларов США (4,8%).Касательно цифр и объемов по текущему году, выполнение планового показателя регионального проекта "Экспорт продукции АПК" по объемам экспорта на 2023 год прогнозируется в полном объеме.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847339551.html

https://ria.ru/20230109/telefon-1843701939.html

https://ria.ru/20230110/kheykhe-1843882076.html

https://ria.ru/20230204/zemli-1849765175.html

https://ria.ru/20230112/intellekt-1844432963.html

https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847108306.html

московская область (подмосковье)

россия

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Артем Смирнов

интервью, георгий филимонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), московская область (подмосковье), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)