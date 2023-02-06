https://ria.ru/20230206/dtp-1849977925.html
В Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля
В Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 06.02.2023
В Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:37
2023-02-06T11:37
2023-02-06T11:40
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник в 8.17 на 36-м километре автодороги "Санкт-Петербург - Псков". "По предварительной информации в результате ДТП двое человек скончались, двое в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего массового ДТП. "На месте происшествия Гатчинской городской прокуратурой координируется работа экстренных служб. Кроме того, в правоохранительных органах зарегистрирован материал доследственной проверки, ход и результаты которой находятся на контроле городской прокуратуры", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230206/schwarzenegger-1849958388.html
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происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург
11:37 06.02.2023 (обновлено: 11:40 06.02.2023)
В Ленинградской области столкнулись четыре автомобиля
В Ленинградской области в ДТП с четырьмя автомобилями погибли два человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости.
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Ленинградской области, сообщает
пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник в 8.17 на 36-м километре автодороги "Санкт-Петербург - Псков".
"По предварительной информации в результате ДТП двое человек скончались, двое в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщает прокуратура Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего массового ДТП.
"На месте происшествия Гатчинской городской прокуратурой координируется работа экстренных служб. Кроме того, в правоохранительных органах зарегистрирован материал доследственной проверки, ход и результаты которой находятся на контроле городской прокуратуры", - сообщает ведомство.