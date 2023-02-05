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Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий - РИА Новости, 05.02.2023
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Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий
Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий - РИА Новости, 05.02.2023
Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:44
2023-02-05T16:44
общество
россия
сергей кравцов
рашид темрезов
владимир путин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий. На сайте уточняется, что министр просвещения России встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и учителями-представителями педагогической династии Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние годы. "Этот год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Такое решение еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. В рамках этого года мы планируем провести Всероссийский форум педагогических династий. И мы вас с удовольствием на него приглашаем", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поблагодарил Кравцова за работу по развитию системы образования. Он подчеркнул, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Также Темрезов отметил, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражения в решениях, принимаемых на федеральном уровне. Кроме того, в завершение встречи министр просвещения вручил ведомственные награды представителям педагогической династии. Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Сейчас ведется работа над планом событий года. Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как на федеральном, так и на региональном уровне.
https://ria.ru/20230119/uchitelya-1845914310.html
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общество, россия, сергей кравцов, рашид темрезов, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Рашид Темрезов, Владимир Путин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
16:44 05.02.2023
 
Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий

Кравцов: в 2023 году Минпросвещения планирует провести форум педагогических династий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий.
На сайте уточняется, что министр просвещения России встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и учителями-представителями педагогической династии Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние годы.
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"Этот год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Такое решение еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. В рамках этого года мы планируем провести Всероссийский форум педагогических династий. И мы вас с удовольствием на него приглашаем", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поблагодарил Кравцова за работу по развитию системы образования. Он подчеркнул, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Также Темрезов отметил, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражения в решениях, принимаемых на федеральном уровне.
Кроме того, в завершение встречи министр просвещения вручил ведомственные награды представителям педагогической династии.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Сейчас ведется работа над планом событий года. Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как на федеральном, так и на региональном уровне.
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