https://ria.ru/20230205/forum-1849868741.html

Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий

Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий - РИА Новости, 05.02.2023

Минпросвещения планирует провести в этом году форум педагогических династий

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:44

2023-02-05T16:44

2023-02-05T16:44

общество

россия

сергей кравцов

рашид темрезов

владимир путин

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2023 году ведомство планирует провести Всероссийский форум педагогических династий. На сайте уточняется, что министр просвещения России встретился с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым и учителями-представителями педагогической династии Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние годы. "Этот год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Такое решение еще раз подчеркивает всю значимость профессии педагога. В рамках этого года мы планируем провести Всероссийский форум педагогических династий. И мы вас с удовольствием на него приглашаем", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поблагодарил Кравцова за работу по развитию системы образования. Он подчеркнул, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Также Темрезов отметил, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражения в решениях, принимаемых на федеральном уровне. Кроме того, в завершение встречи министр просвещения вручил ведомственные награды представителям педагогической династии. Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июня подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Сейчас ведется работа над планом событий года. Масштабные мероприятия пройдут по всей стране как на федеральном, так и на региональном уровне.

https://ria.ru/20230119/uchitelya-1845914310.html

https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кравцов, рашид темрезов, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)