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Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2023
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Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе
Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2023
Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани приедет в РФ на следующей неделе на консультации по Афганистану, ситуация вокруг самого... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:52
2023-02-04T08:52
в мире
иран
россия
израиль
замир кабулов
али шамхани
оон
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани приедет в РФ на следующей неделе на консультации по Афганистану, ситуация вокруг самого Ирана обсуждаться не будет, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Да, приедет. Это будет мероприятие по линии Совбеза", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что Шамхани примет участие в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран. "Это плановое мероприятие, давно затевалось. Афганистан будет центральной темой", - сказал Кабулов. На уточняющий вопрос, будет ли в ходе консультаций обсуждаться складывающаяся в регионе ситуация после атаки дронов на военные объекты в иранском Исфахане, в причастности к которой Тегеран подозревает Израиль, Кабулов ответил отрицательно. "Насколько я знаю, в повестке дня такого нет", - отметил он. В мае прошлого года в Душанбе прошел четвертый раунд многосторонних консультаций секретарей совбезов по афганской проблематике. Тогда во встрече приняли участие секретари советов безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Предыдущий, третий раунд консультаций проходил 10 ноября 2021 года в Нью-Дели. В ночь 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке. Постпред Ирана при ООН Саид Иравани в своем своем письме председателю Совбеза ООН назвал Израиль главным ответственным за атаку на военный объект в Иране. По его словам, исламская республика имеет право ответить Израилю за атаку на объект минобороны в Исфахане "там и тогда, когда посчитает нужным".
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в мире, иран, россия, израиль, замир кабулов, али шамхани, оон
В мире, Иран, Россия, Израиль, Замир Кабулов, Али Шамхани, ООН
08:52 04.02.2023
 
Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе

МИД: секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани посетит Россию на следующей неделе

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани приедет в РФ на следующей неделе на консультации по Афганистану, ситуация вокруг самого Ирана обсуждаться не будет, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Да, приедет. Это будет мероприятие по линии Совбеза", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он пояснил, что Шамхани примет участие в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран.
"Это плановое мероприятие, давно затевалось. Афганистан будет центральной темой", - сказал Кабулов.
На уточняющий вопрос, будет ли в ходе консультаций обсуждаться складывающаяся в регионе ситуация после атаки дронов на военные объекты в иранском Исфахане, в причастности к которой Тегеран подозревает Израиль, Кабулов ответил отрицательно.
"Насколько я знаю, в повестке дня такого нет", - отметил он.
В мае прошлого года в Душанбе прошел четвертый раунд многосторонних консультаций секретарей совбезов по афганской проблематике. Тогда во встрече приняли участие секретари советов безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Предыдущий, третий раунд консультаций проходил 10 ноября 2021 года в Нью-Дели.
В ночь 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
Постпред Ирана при ООН Саид Иравани в своем своем письме председателю Совбеза ООН назвал Израиль главным ответственным за атаку на военный объект в Иране. По его словам, исламская республика имеет право ответить Израилю за атаку на объект минобороны в Исфахане "там и тогда, когда посчитает нужным".
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В миреИранРоссияИзраильЗамир КабуловАли ШамханиООН
 
 
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