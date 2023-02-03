https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

Украина напугала Европу своими планами вступить в ЕС через два года

Украина напугала Европу своими планами вступить в ЕС через два года - РИА Новости, 03.02.2023

Украина напугала Европу своими планами вступить в ЕС через два года

В Киев на саммит ЕС — Украина съехались высшие чиновники Евросоюза, которые уже начали упражняться там в красочности речей о том, как Европа поддерживает... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:14

украина

европа

ги верхофстадт

игорь коломойский

европарламент

евросоюз

нато

денис шмыгаль

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В Киев на саммит ЕС — Украина съехались высшие чиновники Евросоюза, которые уже начали упражняться там в красочности речей о том, как Европа поддерживает Украину, как собирается и дальше снабжать ее оружием, деньгами, советами и добрым словом. Правда, почему-то ведущие информагентства мира в едином порыве заранее пообещали Киеву "холодный душ" от высоких европейских гостей. Само собой, "водные процедуры" будут проходить за кулисами, если украинские лидеры не догадаются все эти споры вынести на всеобщее обозрение — они это умеют.Собственно, и разговоры о "холодном душе" начались из-за излишней ретивости киевских политиков. В первую очередь речь идет о нашумевшем интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля онлайн-изданию Politico. В нем глава киевского правительства брякнул (иное слово сложно подобрать), что Украина может вступить в Евросоюз уже через два года. Правда, в Politico тут же добавили: "В чем проблема? Никто в ЕС не думает, что это реалистично".Шмыгаль явно не продумал последствия этого скоропалительного заявления. Киевские чиновники привыкли врать "для внутреннего пользования". Отсюда — и бравые репортажи о невероятных победах Украины на фронте, и рассказы Зеленского о том, как украинская ПВО взяла на вооружение банки с помидорами, и отчеты о том, как НАТО и Евросоюз ждут не дождутся появления Украины в своих рядах. Но в данном случае премьер не учел, что дает интервью для совершенно иной аудитории, которая не готова к восприятию абсолютно всех украинских сказок.Не будет преувеличением сказать, что слова Шмыгаля вызвали настоящую панику среди европейцев. Во всяком случае, в Западной Европе. Тамошние политики и без того прилагали массу усилий для успокоения своей публики после принятия решения о предоставлении нищей, разграбленной Украине статуса кандидата в ЕС. Но при всем том они объясняли, что все это — далеко, нереально и необходимо просто для моральной поддержки страны, "противостоящей российской агрессии". И вдруг — такой удар в спину от этой же страны!Поэтому многие европейские СМИ поспешили дезавуировать заявления Киева. Самая тиражная газета Нидерландов De Telegraaf опубликовала отдельный материал "Саммит ЕС в Киеве: может ли Украина вступить в ЕС?". Процитировав Шмыгаля, газета авторитетно поясняет голландцам, что это нереалистично. Мол, не волнуйтесь вы так, никто Украину в ближайшие годы и десятилетия в Европейском союзе не ждет.Financial Times со ссылкой на ряд неназванных европейских дипломатов подтверждает, что заявление украинского премьера вызвало в их среде тревогу. В этой связи, пишет газета, некоторые государства Евросоюза потребовали от Брюсселя в ходе саммита предупредить Украину о "нереалистичности ожиданий скорого вступления в блок". По словам дипломатов, Киев уже создал огромную пропасть между обещаниями и реальностью. "Не существует скоростного пути для членства Украины в ЕС. Существует риск столкновения между этой риторикой и реальностью", — предупреждает один из собеседников FT.Агентство Reuters выпустило специальное разъяснение несостоятельности украинских ожиданий, напоминая, что Хорватии потребовалось десять лет от формальной подачи заявки в ЕС до вступления туда, а Польше — 20. Видимо, чтобы не сильно расстраивать украинцев, агентство сообщило, что соответствующие переговоры с Турцией начались в 2005-м. Хотя на самом деле этот процесс длится с момента основания Евросоюза, а официальный статус кандидата турки получили еще в далеком 1999 году, после чего процесс фактически зашел в тупик. Видимо, в Брюсселе полагают, что украинцам об этом лучше не рассказывать. Да и главная задача сейчас в ином — необходимо успокоить европейскую аудиторию.Объясняя своей публике невозможность принятия Украины в ЕС, различные СМИ и политики главной причиной этого называют всепобеждающую украинскую коррупцию. Во многом именно испуг европейских обывателей по поводу членства Украины подстегнул западных журналистов снова писать о бесплодных усилиях Киева в борьбе со своими коррупционерами. А ведь об этом тамошние СМИ не писали практически год, с момента начала спецоперации. И вдруг тема снова вернулась на первые полосы различных изданий Европы.К примеру, голландская газета NRC, отмечая неспособность Зеленского победить это зло, предложила на днях ввести "антикоррупционный микроменеджмент Евросоюза" на Украине. Вполне соответствует европейскому пониманию суверенитета как бы независимого государства. Причем автор прямо увязывает необходимость давления на Украину по этому вопросу с ее статусом кандидата в ЕС.Во многом именно саммит Украина — ЕС и вызвал резкую активизацию режима Зеленского на "антикоррупционном фронте", вылившуюся на этой неделе в череду обысков, включая резонансные визиты силовиков к украинским олигархам Игорю Коломойскому и Арсену Авакову. Нет никаких сомнений в том, что Киев решил продемонстрировать свою формальную решимость в борьбе с казнокрадами в связи с началом американского аудита расходования зарубежных вливаний и визитом высших руководителей Евросоюза. Наверняка Зеленский будет демонстрировать Урсуле фон дер Ляйен фотографии расстроенного Коломойского в качестве опровержения обвинений в нежелании бороться с коррупцией: видите, даже своего многолетнего спонсора и благодетеля не пожалел ради такого дела.В принципе, это уже частично сработало. Западные СМИ представляют налеты силовиков на пристанища украинских проворовавшихся олигархов именно как "продолжение борьбы Зеленского с коррупцией". И хотя все это также увязывают с саммитом в Киеве, никто не предполагает, что данная имитация антикоррупционной деятельности как-то приблизит членство в ЕС.Конечно, после того как украинцам уже торжественно предоставили статус кандидата, в Европе не смеют заявлять, что членство в Евросоюзе не светит Украине, как и Турции. Но, говоря о возможных сроках вступления, практически все используют слово "десятилетия". Это же слово произнес в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о европерспективах Киева. Сейчас порой звучат осторожные призывы к Украине "умерить аппетиты" и ожидать вступления "через 10-15 лет".Самым "оптимистичным" представителем старой Европы (само собой, мы не принимаем во внимание заявления поляков и прибалтов, которые в приступе небывалой русофобии совершенно потеряли чувство реальности) относительно приема Украины в ЕС оказался бывший премьер Бельгии, а ныне депутат Европарламента Ги Верхофстадт. В свое время он был главным переговорщиком Евросоюза по Brexit и прилагал максимум усилий для срыва британского референдума. Поэтому сейчас, отмечая трехлетие выхода Британии из ЕС, бельгиец прочувственно написал в духе Мартина Лютера Кинга: "У меня есть мечта. В течение ближайших пяти лет Украина и Британия вступают в ЕС".В этой связи бельгиец стал предметом насмешек в британской прессе. Бывший коллега Верхофстадта по Европарламенту британец Мартин Добни напомнил ему, что более 17 миллионов британцев проголосовали за выход из Евросоюза, и добавил: "Членство Украины в ЕС наверняка подтолкнет Европу к ядерной войне с Россией".По сути, Верхофстадт — единственный политик Западной Европы, который публично допустил вступление Украины в ЕС в обозримом будущем. Намекнув, правда, что шансов на это столько же, сколько и у возвращения туда Британии. То есть ноль!В целом же позиция европейцев выражена недвусмысленно: Украину настоятельно просят избавиться от завышенных ожиданий и больше не вызывать среди европейцев панику своими необдуманными заявлениями о скором членстве в ЕС. И дело тут, конечно, не только и не столько в коррупции. Уж где-где, а в современной Европе политики не просто приспособились к коррупционности своих соседей, а возглавили ее — это выявили недавние скандалы с получением еврочиновниками и депутатами Европарламента взяток от Катара и Марокко. В этом смысле Украина для них давно уже стала неисчерпаемым "золотым дном".На самом деле в Европе прекрасно отдают себе отчет в том, чем в итоге завершится специальная военная операция, а потому не видят особых перспектив для украинского государства в нынешнем виде не только в ЕС. Просто сказать вслух об этом никак нельзя, дабы не подрывать боевой дух того пушечного мяса, которое США и Европа бросают в мясорубку войны.Пока европейские лидеры в Киеве благословляют рядовых украинцев на гибель, в западных изданиях активно обсуждают возможные итоги боевых действий и признают: "К сожалению, практически нет реалистичного исхода этой войны, который не закончился бы украинскими криками "Зрада!". Журнал The Spectator прямо пишет о том, что Украине в итоге придется идти на территориальные уступки, поскольку альтернативой этому сценарию опять-таки будет третья мировая война.О каком вступлении в Евросоюз в таких условиях можно говорить всерьез? Для начала следует определиться, что вообще останется от Украины, если безрассудная политика киевского режима сохранится.

https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/ukraina-1849228576.html

https://ria.ru/20230130/vstuplenie-1848311848.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/evrointegratsiya-1845767491.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html

https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html

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украина, европа, ги верхофстадт, игорь коломойский, европарламент, евросоюз, нато, денис шмыгаль, киев