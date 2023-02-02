https://ria.ru/20230202/evrokomissiya-1849153334.html

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев - РИА Новости, 02.02.2023

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:24

2023-02-02T10:24

2023-02-02T10:24

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еврокомиссия

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала. "Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество", - написала глава ЕК в Twitter.

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киев

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Кирилл Волков

в мире, киев, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр