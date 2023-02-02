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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/evrokomissiya-1849153334.html
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев - РИА Новости, 02.02.2023
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:24
2023-02-02T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала. "Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество", - написала глава ЕК в Twitter.
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в мире, киев, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:24 02.02.2023
 
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества".
Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала.
"Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество", - написала глава ЕК в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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