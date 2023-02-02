https://ria.ru/20230202/evrokomissiya-1849153334.html
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев - РИА Новости, 02.02.2023
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:24
2023-02-02T10:24
2023-02-02T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров "для обсуждения углубления сотрудничества". Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала. "Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество", - написала глава ЕК в Twitter.
https://ria.ru/20230118/za-1845617937.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_294:202:2756:2048_1920x0_80_0_0_03ff1e0fc9c14a2eea80fe739c7f732b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев