13:50 03.02.2023 (обновлено: 14:53 03.02.2023)
Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги у здания посольства США в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги у здания посольства США в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" республику.
"Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках", — сказал министр.
По его словам, каждый американский посол думает о том, как может навредить Турции, и это — "одно из главных несчастий" для республики на протяжении многих лет.
"Он (посол США. — Прим. ред.) собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган", — приводит слова главы МВД телеканал Habertürk.
Ранее Сойлу обвинил некоторых союзников Турции в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году.
В начале недели посольство США предупредило своих граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил западные страны в том, что они "думают только о себе", и посетовал, что дипломаты не делятся с турецкими властями конкретной информацией или данными разведки об угрозах. Ситуацию с закрытиями консульств он назвал целенаправленной акцией, один из мотивов которой — поставить власти в затруднительное положение перед выборами.