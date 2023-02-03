https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны

Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны - РИА Новости, 03.02.2023

Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" республику. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:50

2023-02-03T13:50

2023-02-03T14:53

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стамбул

сулейман сойлу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" республику.По его словам, каждый американский посол думает о том, как может навредить Турции, и это — "одно из главных несчастий" для республики на протяжении многих лет."Он (посол США. — Прим. ред.) собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган", — приводит слова главы МВД телеканал Habertürk.Ранее Сойлу обвинил некоторых союзников Турции в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году.В начале недели посольство США предупредило своих граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил западные страны в том, что они "думают только о себе", и посетовал, что дипломаты не делятся с турецкими властями конкретной информацией или данными разведки об угрозах. Ситуацию с закрытиями консульств он назвал целенаправленной акцией, один из мотивов которой — поставить власти в затруднительное положение перед выборами.

https://ria.ru/20230203/konsulstva-1849463247.html

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849398723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, сша, стамбул, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган