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Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны - РИА Новости, 03.02.2023
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Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны
Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны - РИА Новости, 03.02.2023
Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" республику. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:50
2023-02-03T14:53
в мире
турция
сша
стамбул
сулейман сойлу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" республику.По его словам, каждый американский посол думает о том, как может навредить Турции, и это — "одно из главных несчастий" для республики на протяжении многих лет."Он (посол США. — Прим. ред.) собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган", — приводит слова главы МВД телеканал Habertürk.Ранее Сойлу обвинил некоторых союзников Турции в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году.В начале недели посольство США предупредило своих граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил западные страны в том, что они "думают только о себе", и посетовал, что дипломаты не делятся с турецкими властями конкретной информацией или данными разведки об угрозах. Ситуацию с закрытиями консульств он назвал целенаправленной акцией, один из мотивов которой — поставить власти в затруднительное положение перед выборами.
https://ria.ru/20230203/konsulstva-1849463247.html
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в мире, турция, сша, стамбул, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Стамбул, Сулейман Сойлу, Реджеп Тайип Эрдоган
13:50 03.02.2023 (обновлено: 14:53 03.02.2023)
 
Глава МВД Турции призвал посла США "убрать грязные руки" от страны

Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги у здания посольства США в Анкаре
Флаги у здания посольства США в Анкаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги у здания посольства США в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу призвал посла США в Анкаре "убрать грязные руки" от страны, обвинив его в попытке "взбудоражить" республику.

"Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках", — сказал министр.

По его словам, каждый американский посол думает о том, как может навредить Турции, и это — "одно из главных несчастий" для республики на протяжении многих лет.
"Он (посол США. — Прим. ред.) собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой. Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган", — приводит слова главы МВД телеканал Habertürk.
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Ранее Сойлу обвинил некоторых союзников Турции в попытке дестабилизировать страну и сокрытии информации по теракту на улице Истикляль в Стамбуле в прошлом году.
В начале недели посольство США предупредило своих граждан об опасности террористических атак на фоне ситуации с сожжением копий Корана в Европе ультраправыми. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил западные страны в том, что они "думают только о себе", и посетовал, что дипломаты не делятся с турецкими властями конкретной информацией или данными разведки об угрозах. Ситуацию с закрытиями консульств он назвал целенаправленной акцией, один из мотивов которой — поставить власти в затруднительное положение перед выборами.
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В миреТурцияСШАСтамбулСулейман СойлуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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