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После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой
После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой - РИА Новости, 03.02.2023
После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой
Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу вместе с женой Дженнифер Флавин и их тремя дочерями Систин, Софией и Скарлет, пишет Variety. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:17
2023-02-03T15:17
2023-02-03T15:17
культура
новости культуры
сильвестр сталлоне
кино и сериалы
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу вместе с женой Дженнифер Флавин и их тремя дочерями Систин, Софией и Скарлет, пишет Variety."Он сыграл легендарных персонажей в истории кино, был трижды номинирован на "Оскар" и теперь готов предстать перед камерами в величайшей своей роли — отца", — СМИ цитирует пресс-релиз. Зрители больше узнают о родных знаменитого актера. Его супруга родилась в Лос-Анджелесе. Она совладелец велнес-бренда. Две дочери Сталлоне София и Систин ведут вместе подкаст. Систин и Скарлет мечтают стать актрисами. Первая также заинтересована в моделинге и режиссуре, а вторая уже снялась вместе со своим отцом в сериале "Король Талсы". В августе 2022 года в СМИ появились сообщения о том, что Сильвестр и Дженнифер решили расстаться. Флавин подала на развод после 25 лет брака. В сентябре представитель актера заявил, что супругам удалось преодолеть разногласия и они останутся вместе. Премьера реалити "Семья Сталлоне" запланирована на весну 2023 года.
https://ria.ru/20230202/kino-1849150982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сильвестр сталлоне, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Сильвестр Сталлоне, Кино и сериалы
После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой
Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу вместе женой и тремя дочерями