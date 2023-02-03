https://ria.ru/20230203/stallone-1849490785.html

После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой

После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой - РИА Новости, 03.02.2023

После попытки развода Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу с женой

Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу вместе с женой Дженнифер Флавин и их тремя дочерями Систин, Софией и Скарлет, пишет Variety. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:17

2023-02-03T15:17

2023-02-03T15:17

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новости культуры

сильвестр сталлоне

кино и сериалы

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу вместе с женой Дженнифер Флавин и их тремя дочерями Систин, Софией и Скарлет, пишет Variety."Он сыграл легендарных персонажей в истории кино, был трижды номинирован на "Оскар" и теперь готов предстать перед камерами в величайшей своей роли — отца", — СМИ цитирует пресс-релиз. Зрители больше узнают о родных знаменитого актера. Его супруга родилась в Лос-Анджелесе. Она совладелец велнес-бренда. Две дочери Сталлоне София и Систин ведут вместе подкаст. Систин и Скарлет мечтают стать актрисами. Первая также заинтересована в моделинге и режиссуре, а вторая уже снялась вместе со своим отцом в сериале "Король Талсы". В августе 2022 года в СМИ появились сообщения о том, что Сильвестр и Дженнифер решили расстаться. Флавин подала на развод после 25 лет брака. В сентябре представитель актера заявил, что супругам удалось преодолеть разногласия и они останутся вместе. Премьера реалити "Семья Сталлоне" запланирована на весну 2023 года.

https://ria.ru/20230202/kino-1849150982.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сильвестр сталлоне, кино и сериалы