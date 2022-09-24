https://ria.ru/20220924/stallone-1819112809.html

Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ

Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2022

Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут разводиться, сообщает издание Page Six. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T08:51

2022-09-24T08:51

2022-09-24T08:51

шоубиз

сильвестр сталлоне

флорида

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут разводиться, сообщает издание Page Six.Месяц назад сообщалось, что Флавин подала заявление на развод в суд в штате Флорида. Причиной такого решения, по информации СМИ, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов. Женщина хотела восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.Он подтвердил передачу в суд заявления о прекращении бракоразводного процесса.Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.

https://ria.ru/20210817/zvezdy-1745971911.html

флорида

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сильвестр сталлоне, флорида, кино и сериалы