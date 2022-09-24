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Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2022
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Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ
Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2022
Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ
Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут разводиться, сообщает издание Page Six. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:51
2022-09-24T08:51
шоубиз
сильвестр сталлоне
флорида
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут разводиться, сообщает издание Page Six.Месяц назад сообщалось, что Флавин подала заявление на развод в суд в штате Флорида. Причиной такого решения, по информации СМИ, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов. Женщина хотела восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.Он подтвердил передачу в суд заявления о прекращении бракоразводного процесса.Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.
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сильвестр сталлоне, флорида, кино и сериалы
Шоубиз, Сильвестр Сталлоне, Флорида, Кино и сериалы
08:51 24.09.2022
 
Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ

Page Six: Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин помирились и не будут разводиться

© Sputnik / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сильвестр Сталлоне с супругой, актрисой Дженнифер Флавин
Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне с супругой, актрисой Дженнифер Флавин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут разводиться, сообщает издание Page Six.
Месяц назад сообщалось, что Флавин подала заявление на развод в суд в штате Флорида. Причиной такого решения, по информации СМИ, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов. Женщина хотела восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.
"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", - заявил изданию представитель актера.
Он подтвердил передачу в суд заявления о прекращении бракоразводного процесса.
Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.
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