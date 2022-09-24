Сталлоне с женой передумали разводиться, пишут СМИ
Page Six: Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин помирились и не будут разводиться
© Sputnik / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сильвестр Сталлоне с супругой, актрисой Дженнифер Флавин
© Sputnik
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут разводиться, сообщает издание Page Six.
Месяц назад сообщалось, что Флавин подала заявление на развод в суд в штате Флорида. Причиной такого решения, по информации СМИ, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов. Женщина хотела восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.
"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", - заявил изданию представитель актера.
Он подтвердил передачу в суд заявления о прекращении бракоразводного процесса.
Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.
17 августа 2021, 08:00КультураПисатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости