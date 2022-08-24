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Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака - РИА Новости, 24.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220824/razvod-1811961338.html
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака - РИА Новости, 24.08.2022
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:45
2022-08-24T21:46
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.Слухи о разводе Сталлоне появились на прошлой неделе. Поклонники актера заметили, что татуировка супруги на его бицепсе оказалась "забита" изображением любимой собаки. Однако тогда представитель Сталлоне опроверг сообщения о расставании, заявив, что речь идет о неудачной попытке подновить тату.По данным издания, Флавин подала заявление на развод 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Причиной такого решения, как сообщается, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов.Дженнифер хочет восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.
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сша, в мире, сильвестр сталлоне
Шоубиз, США, В мире, Сильвестр Сталлоне
21:45 24.08.2022 (обновлено: 21:46 24.08.2022)
 
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

TMZ: Супруга Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака

© AP Photo / Al PowersСильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на церемонии вручения премии "Оскар"
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Al Powers
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на церемонии вручения премии "Оскар". Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.
Слухи о разводе Сталлоне появились на прошлой неделе. Поклонники актера заметили, что татуировка супруги на его бицепсе оказалась "забита" изображением любимой собаки. Однако тогда представитель Сталлоне опроверг сообщения о расставании, заявив, что речь идет о неудачной попытке подновить тату.
По данным издания, Флавин подала заявление на развод 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Причиной такого решения, как сообщается, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов.
Дженнифер хочет восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.
Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.
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