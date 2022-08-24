21:45 24.08.2022 (обновлено: 21:46 24.08.2022)
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
TMZ: Супруга Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака
© AP Photo / Al PowersСильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на церемонии вручения премии "Оскар"
© AP Photo / Al Powers
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на церемонии вручения премии "Оскар". Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.
Слухи о разводе Сталлоне появились на прошлой неделе. Поклонники актера заметили, что татуировка супруги на его бицепсе оказалась "забита" изображением любимой собаки. Однако тогда представитель Сталлоне опроверг сообщения о расставании, заявив, что речь идет о неудачной попытке подновить тату.
По данным издания, Флавин подала заявление на развод 19 августа в суд округа Палм-Бич в штате Флорида. Причиной такого решения, как сообщается, стало недовольство действиями мужа, выводившего активы из семейных фондов.
Дженнифер хочет восстановить девичью фамилию и добиться судебного запрета на транзакции, касающиеся совместных активов.
Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. В браке у них родились три дочери.
17 августа 2021, 08:00КультураПисатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости