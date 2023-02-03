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Умер рэпер из Санкт-Петербурга Yung Trappa
Умер рэпер из Санкт-Петербурга Yung Trappa - РИА Новости, 03.02.2023
Умер рэпер из Санкт-Петербурга Yung Trappa
Российский рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет. Об этом сообщили в его группе во "ВКонтакте". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:02
2023-02-03T19:02
2023-02-03T19:09
общество
санкт-петербург
шоубиз
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет. Об этом сообщили в его группе во "ВКонтакте".В публикации уточняется, что Ширяев умер от остановки сердца.Yung Trappa прославился после выпуска альбома Jessie Pinkman 2 и участия в Versus Battle. В 2015 году его осудили за хранение и распространение наркотических средств. Он провел в тюрьме пять с половиной лет и вышел на свободу в феврале 2021 года. Спустя десять месяцев его снова задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в Ленинградской области. Против него возбудили два уголовных дела. Ширяев провел в колонии 14 месяцев и освободился из заключения в декабре прошлого года.
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург, Шоубиз
19:02 03.02.2023 (обновлено: 19:09 03.02.2023)
Умер рэпер из Санкт-Петербурга Yung Trappa
Российский рэпер Yung Trappa умер в возрасте 27 лет