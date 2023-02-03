https://ria.ru/20230203/leto-1849310051.html

На море со скидкой: насколько выгодно и безопасно покупать зимой летний тур

На море со скидкой: насколько выгодно и безопасно покупать зимой летний тур - РИА Новости, 03.02.2023

На море со скидкой: насколько выгодно и безопасно покупать зимой летний тур

Очередной этап акции раннего бронирования у туроператоров подошел к концу. Больших скидок все меньше, но пока они есть. Насколько выгодно и безопасно сейчас... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:16

туризм

туризм

маршруты - туризм

турция

сочи

интурист

tez tour

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156031/58/1560315866_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_cc86656877204858f3557e47c751f617.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Очередной этап акции раннего бронирования у туроператоров подошел к концу. Больших скидок все меньше, но пока они есть. Насколько выгодно и безопасно сейчас оплачивать летний отпуск, в какие страны чаще всего покупают путевки заранее и почему иногда стоит поторопиться — в материале РИА Новости.Куда поедем летомЛетом, естественно, вызывает интерес прежде всего отдых на море. По данным турагентств, лидируют три направления — Турция, Россия и Абхазия."На Турцию у нас приходится 44 процента заявок по раннему бронированию. Чуть меньше (38 процентов) — на Россию", — говорят в "Слетать.ру".Замыкает тройку Абхазия с показателем около десяти процентов. Туроператоров эта страна удивила. В "Интуристе" рассказали, что спрос на Абхазию в три раза выше, чем в прошлом году. В других компаниях также отмечают рост примерно на 40-65 процентов. Говоря о России, PR-директор компании Дарья Домостроева уточняет: в топе спроса — Сочи, Анапа, Крым, Геленджик, Дагестан.Среди стран дальнего зарубежья, по словам экспертов, после Турции в порядке убывания идут Египет, ОАЭ, Тунис, Мальдивы.Например, в TEZ Tour приводят такую статистику: доля продаж по Турции превышает 60 процентов от общего объема на лето 2023-го, на втором месте — Египет (более 15 процентов). Замыкает тройку лидеров ОАЭ (девять процентов). "Из европейских направлений в топе Греция", — добавляют в "Слетать.ру".Сколько еще можно сэкономить"Обычно акция стартует еще в конце лета — начале осени и проходит в несколько этапов. Постепенно снижается процент скидки, — напоминают в "Слетать.ру". — Очередной этап завершился 1 февраля, и уже сейчас заметна разница в стоимости туров. Для некоторых стран — существенная". Переход на следующую ступень раннего бронирования состоится 1 марта, а продлится новый этап до середины месяца или начала апреля.Скидки на проживание пока все еще достигают 50 процентов, рассказывает руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. Но примерно с середины февраля они будут уменьшаться — сначала до 40, потом до 30, 20 процентов и ниже.При этом, уточняет Дарья Домостроева, в феврале скидки по некоторым направлениям, где резко увеличился объем бронирований, будут минимальные, или их уже не предложат в принципе. Пример — Абхазия.Как объяснял РИА Новости вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, отельная инфраструктура не успевает за ростом потока. Мест всем отдыхающим не хватает, и это ускоряет продажи в начале года. Акции раннего бронирования практически завершились. Иначе "есть риск, что летом продавать будет нечего"."Если мы говорим о Турции, то здесь стоимость уже на 30 процентов выше, чем в 2022-м, — объясняет Домостроева. — Условия раннего бронирования дают возможность приобрести туры хотя бы по ценам лета прошлого года".Кроме того, уточняет Макаркова, в популярных отелях места заканчиваются быстро. Многие россияне хорошо разбираются в гостиницах и курортах Турции, поэтому не откладывают покупку любимого варианта надолго."Последние недели мы наблюдаем стремительный рост стоимости туров в Турцию летом, несмотря на наличие скидок от отелей, — подтверждают в TEZ Tour. — Это объясняется высокой загрузкой популярных гостиниц".Цены будут растиВ Сочи эксперты отмечают интерес к системе all inclusive: таких предложений по России немного."После январских праздников стали активно бронировать лето на курортах Краснодарского края, а именно — в Большом Сочи. Туристы выбирают отели с питанием "полный пансион" или "все включено" преимущественно для семейного отдыха", — говорит директор департамента рекламы и PR "Русского экспресса" Анна Филатовская.По ее словам, "просто шквальный спрос" — на корпуса "Коралл" и "Дельфин" санатория "Адлеркурорт", а также на отель "Прометей Клуб" (работает на "все включено") в Лазаревском районе."Некоторые отели пересмотрели ранее опубликованные тарифы в сторону повышения, — обращает она внимание. — Тем, кто хочет успеть купить тур выгодно, не стоит откладывать решение".Еще одно направление, где нужно поторопиться, — Дальний Восток: Камчатка, Сахалин. "Могут закончиться билеты "Аэрофлота" и S7 по фиксированным выгодным тарифам, а это примерно 25 тысяч рублей в обе стороны без пересадок и с багажом 23 килограмма", — объясняет Филатовская. Да и мест в отелях там немного: номерной фонд ограничен, особенно на Камчатке.Раннее бронирование — безопасно?Пандемия, политическая ситуация в мире, закрытие аэропортов юга России, связанные с этим сложности с возвратом средств за отмененные туры привели к тому, что россияне стали очень неохотно выкупать путевки заранее. Полагаются в основном на горящие предложения. Однако туроператоры пытаются сделать раннее бронирование безопасным. "Многие компании, с которыми мы работаем, предлагают возможность предоплаты от десяти до 30 процентов стоимости тура, — рассказывают в "Слетать.ру". — Встречаются также акции с фиксированным размером первого платежа, например, 4999 рублей, независимо от общей цены пакета".Полную сумму необходимо внести, как правило, за две недели до путешествия. Ее размер в большинстве случаев для зарубежных поездок фиксируют в валюте и определяют из расчета текущего курса к рублю на день оплаты.Эксперты говорят, что максимально обезопасить себя можно, хотя стопроцентной гарантии никто не даст. Но, например, самые популярные направления по акциям раннего бронирования — одновременно и самые понятные в плане перевозки."Стабильна ситуация с перелетами в Сочи. Есть смысл заранее бронировать отели на летний период", — говорит Марина Макаркова. Хотя и тут бывают сбои: например, скандал с ГК "Имеретинский", который внезапно закрылся. С рейсами на популярные зарубежные курорты все тоже более-менее стабильно. Но многие еще не забыли ситуацию, которая произошла с Египтом перед Новым годом. Тогда из-за закрытого над Иорданией неба компаниям приходилось отменять вылеты — и клиенты остались без путешествий.

https://ria.ru/20230131/vizy-1848737421.html

https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847957738.html

https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847146248.html

турция

сочи

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, маршруты - туризм, турция, сочи, интурист, tez tour, отдых в россии, абхазия, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море, актуальное - туризм