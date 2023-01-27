https://ria.ru/20230127/abkhaziya-1847779925.html

Туроператоры объявили о закрытии акции раннего бронирования в Абхазии

Туроператоры объявили о закрытии акции раннего бронирования в Абхазии - РИА Новости, 27.01.2023

Туроператоры объявили о закрытии акции раннего бронирования в Абхазии

Российские туроператоры объявили о закрытии продаж путевок в Абхазию по акции раннего бронирования, рассказали РИА Новости представители отрасли."Мы заканчиваем РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:42

2023-01-27T10:42

2023-01-27T11:50

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские туроператоры объявили о закрытии продаж путевок в Абхазию по акции раннего бронирования, рассказали РИА Новости представители отрасли."Мы заканчиваем кампанию раннего бронирования по Абхазии в конце января, так как популярные отели уже начали присылать нам стоп-сейлы на лето, они полностью заняты на определенные даты", — заявили в "Интуристе".В компании отметили, что спрос на недорогие туры в этом году вырос в три раза. "Россияне понимают, что вариантов для поездки на лето может быть не так много, и, выбирая между популярными Турцией или Сочи, где цены по ряду причин выше, они предпочитают бюджетную Абхазию", — добавили в пресс-службе.С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Абхазия — лидер раннего бронирования, прирост год к году составляет 65 процентов. Планируем завершить акцию к концу января, есть риск, что летом продавать будет нечего", — подчеркнул он.По мнению Ромашкина, путевки на лето в Абхазию заканчиваются очень быстро из-за небольшой гостиничной базы. "Поток растет быстрее отельной инфраструктуры, мест всем не хватает, это ускоряет продажи в начале года", — пояснил гендиректор "Дельфина".Привлекает отдыхающих и стоимость пакетных туров, цены на которые стартуют от 32,8 тысячи рублей на двоих с перелетом и трансфером.

https://ria.ru/20230126/leto-1847641522.html

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