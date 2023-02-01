https://ria.ru/20230201/sirius-1849019994.html

В Сочи закрылась крупная гостиница, но в ней продолжают жить туристы

В Сочи закрылась крупная гостиница, но в ней продолжают жить туристы - РИА Новости, 01.02.2023

В Сочи закрылась крупная гостиница, но в ней продолжают жить туристы

В Сочи прекратил работу гостиничный комплекс "Имеретинский", оператор потерял право на использования земли, новым владельцем стал ФТ "Сириус", но из-за смены... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:07

2023-02-01T17:07

2023-02-01T17:07

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

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туристы

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Сочи прекратил работу гостиничный комплекс "Имеретинский", оператор потерял право на использования земли, новым владельцем стал ФТ "Сириус", но из-за смены собственника пока страдают гости отеля, сообщает АТОР.Жильцы в ГК "Имеретинский" сейчас есть – это и туристы, и долгосрочные арендодатели. Они рассказывают в соцсетях, что персонал отеля перестал работать, номера больше не обслуживаются. Некоторые гости не могут попасть в свои комнаты, так как их ключи размагничены.У некоторых туроператоров есть немногочисленные бронирования на этот объект на летний период. Пока никакие действия по этим заказам не предпринимаются, так как участники рынка ждут окончания процедуры смены собственника. Предполагается, что новый хозяин проведет конкурс на назначение управляющей компании, и обслуживание туристов летом будет продолжено. Но никаких точных сроков или планов пока ни одной из сторон не озвучивалось.По словам экспертов, о судебном производстве по объекту было известно еще в прошлом году, поэтому на даты после 30 января многие даже не планировали заезды. К концу 2022 года стало очевидно, что у отеля будет новая управляющая компания."Прежний или новый владелец должны или заявить о том, будет ли оказана услуга по ранее совершенному бронированию, – говорит руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. – Если нет, то у туриста появится возможность вынужденного отказа. Скорее всего, суд встанет на сторону потребителя".Если путешественники бронировали отель без помощи туроператоров или турагентов, на данном этапе они могут направить письменное обращение в объект с запросом о дальнейшей судьбе их средств.Прецедент перехода отеля в Имеретинке к "Сириусу" уже был. Так, в 2015 году Виктор Вексельберг передал образованию четырехзвездочную гостиницу Azimut Hotel Sochi, который тогда считался одним из самых крупных в Европе. Его номерной фонд составлял 720 комнат.По итогам перехода объекта к новому собственнику его назначение изменилось. Теперь здесь большой детский образовательный центр. Каким будет ГК "Имеретинский" после смены собственника, неизвестно.

https://ria.ru/20230125/oteli-1847031612.html

сочи

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, туристы