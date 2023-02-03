https://ria.ru/20230203/lagutenko-1849535000.html
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big - РИА Новости, 03.02.2023
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big
Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:24
2023-02-03T15:24
2023-02-03T15:24
шоубиз
илья лагутенко
мумий тролль
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский блогер Ян Гордиенко в своей соцсети. Также рядом с исполнителями отметился российский актер Юрий Колокольников. Вероятно, артисты посетили музыкальное мероприятие в США. Прошлой зимой Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановлении деятельности своей группы. После начала СВО солисты Little Big осудили ее и сбежали в Лос-Анджелес. Прошлым летом они отменили российский тур. Ранее Минюст включил Прусикина* в список физлиц-иноагентов. Причиной послужила поддержка музыканта иностранными источниками. Кроме того, он призывал остановить СВО на концертах за границей. * Признан физлицом-иноагентом.
https://ria.ru/20221114/prusikin-1831297514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья лагутенко, мумий тролль, софья таюрская, ильич (илья прусикин)
Шоубиз, Илья Лагутенко, Мумий Тролль, Софья Таюрская, Ильич (Илья Прусикин)
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big Прусикиным* и Таюрской
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский блогер Ян Гордиенко в своей соцсети.
Также рядом с исполнителями отметился российский актер Юрий Колокольников. Вероятно, артисты посетили музыкальное мероприятие в США.
Прошлой зимой Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановлении деятельности своей группы.
После начала СВО солисты Little Big осудили ее и сбежали в Лос-Анджелес. Прошлым летом они отменили
российский тур.
Ранее Минюст включил
Прусикина* в список физлиц-иноагентов. Причиной послужила поддержка музыканта иностранными источниками. Кроме того, он призывал остановить СВО на концертах за границей.
* Признан физлицом-иноагентом.