https://ria.ru/20230203/lagutenko-1849535000.html

Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big

Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big - РИА Новости, 03.02.2023

Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big

Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:24

2023-02-03T15:24

2023-02-03T15:24

шоубиз

илья лагутенко

мумий тролль

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский блогер Ян Гордиенко в своей соцсети. Также рядом с исполнителями отметился российский актер Юрий Колокольников. Вероятно, артисты посетили музыкальное мероприятие в США. Прошлой зимой Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановлении деятельности своей группы. После начала СВО солисты Little Big осудили ее и сбежали в Лос-Анджелес. Прошлым летом они отменили российский тур. Ранее Минюст включил Прусикина* в список физлиц-иноагентов. Причиной послужила поддержка музыканта иностранными источниками. Кроме того, он призывал остановить СВО на концертах за границей. * Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20221114/prusikin-1831297514.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

илья лагутенко, мумий тролль, софья таюрская, ильич (илья прусикин)