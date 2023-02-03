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Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big - РИА Новости, 03.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230203/lagutenko-1849535000.html
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big - РИА Новости, 03.02.2023
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big
Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:24
2023-02-03T15:24
шоубиз
илья лагутенко
мумий тролль
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский блогер Ян Гордиенко в своей соцсети. Также рядом с исполнителями отметился российский актер Юрий Колокольников. Вероятно, артисты посетили музыкальное мероприятие в США. Прошлой зимой Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановлении деятельности своей группы. После начала СВО солисты Little Big осудили ее и сбежали в Лос-Анджелес. Прошлым летом они отменили российский тур. Ранее Минюст включил Прусикина* в список физлиц-иноагентов. Причиной послужила поддержка музыканта иностранными источниками. Кроме того, он призывал остановить СВО на концертах за границей. * Признан физлицом-иноагентом.
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илья лагутенко, мумий тролль, софья таюрская, ильич (илья прусикин)
Шоубиз, Илья Лагутенко, Мумий Тролль, Софья Таюрская, Ильич (Илья Прусикин)
15:24 03.02.2023
 
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big

Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big Прусикиным* и Таюрской

© Фото : "Мумий Тролль"Солист группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : "Мумий Тролль"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко встретился с участниками Little Big Ильей Прусикиным* и Софьей Таюрской. Снимок с музыкантами опубликовал украинский блогер Ян Гордиенко в своей соцсети.
© Фото : @yan_gordienkoФотография, опубликованная Яном Гордиенко
Фотография, опубликованная Яном Гордиенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : @yan_gordienko
Фотография, опубликованная Яном Гордиенко
Также рядом с исполнителями отметился российский актер Юрий Колокольников. Вероятно, артисты посетили музыкальное мероприятие в США.
Прошлой зимой Лагутенко осудил действия российских властей по отношению к Украине. Кроме того, он заявил о приостановлении деятельности своей группы.
После начала СВО солисты Little Big осудили ее и сбежали в Лос-Анджелес. Прошлым летом они отменили российский тур.
Ранее Минюст включил Прусикина* в список физлиц-иноагентов. Причиной послужила поддержка музыканта иностранными источниками. Кроме того, он призывал остановить СВО на концертах за границей.
* Признан физлицом-иноагентом.
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ШоубизИлья ЛагутенкоМумий ТролльСофья ТаюрскаяИльич (Илья Прусикин)
 
 
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