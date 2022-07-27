https://ria.ru/20220727/littlebig-1805282555.html
Little Big отменили российский тур
Little Big отменили российский тур - РИА Новости, 27.07.2022
Little Big отменили российский тур
Российский тур Little Big на 2022 год отменен, сообщается в официальном аккаунте группы в соцсетях. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:38
2022-07-27T12:38
2022-07-27T14:40
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский тур Little Big на 2022 год отменен, сообщается в официальном аккаунте группы в соцсетях.Уточняется, что билеты можно вернуть по месту приобретения.Группа должна была поехать с туром по России с 27 августа по 10 декабря. В частности, выступления планировались в Курске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Светлогорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Уфе, Челябинске.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс Евровидение от России с песней Uno.Ранее в СМИ сообщалось, что член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев предложил Little Big выступить перед западными зрителями и призвал не давать группе в аренду площадки для выступлений на территории РФ. Фронтмен коллектива вместе с возлюбленной отмечал, что теперь он базируется в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html
https://ria.ru/20220707/loboda-1800977999.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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знаменитости, little big, шоу-бизнес
12:38 27.07.2022 (обновлено: 14:40 27.07.2022)
Little Big отменили российский тур
Группа Little Big отменила концертный тур по России в 2022 году
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский тур Little Big на 2022 год отменен, сообщается в официальном аккаунте группы в соцсетях.
"Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас", – говорится в сообщении.
Уточняется, что билеты можно вернуть по месту приобретения.
Группа должна была поехать с туром по России с 27 августа по 10 декабря. В частности, выступления планировались в Курске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Светлогорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Уфе, Челябинске.
Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс Евровидение от России с песней Uno.
Ранее в СМИ сообщалось, что член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев предложил Little Big выступить перед западными зрителями и призвал не давать группе в аренду площадки для выступлений на территории РФ. Фронтмен коллектива вместе с возлюбленной отмечал
, что теперь он базируется в Лос-Анджелесе.