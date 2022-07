https://ria.ru/20220727/littlebig-1805282555.html

Little Big отменили российский тур

Little Big отменили российский тур - РИА Новости, 27.07.2022

Little Big отменили российский тур

Российский тур Little Big на 2022 год отменен, сообщается в официальном аккаунте группы в соцсетях. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T12:38

2022-07-27T12:38

2022-07-27T14:40

шоубиз

знаменитости

little big

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578145942_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_56d79a3c01c6b3335bd30d0c8bde2620.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский тур Little Big на 2022 год отменен, сообщается в официальном аккаунте группы в соцсетях.Уточняется, что билеты можно вернуть по месту приобретения.Группа должна была поехать с туром по России с 27 августа по 10 декабря. В частности, выступления планировались в Курске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Светлогорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Уфе, Челябинске.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич) и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс Евровидение от России с песней Uno.Ранее в СМИ сообщалось, что член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев предложил Little Big выступить перед западными зрителями и призвал не давать группе в аренду площадки для выступлений на территории РФ. Фронтмен коллектива вместе с возлюбленной отмечал, что теперь он базируется в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20220727/butusov-1805236409.html

https://ria.ru/20220707/loboda-1800977999.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, little big, шоу-бизнес