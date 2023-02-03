https://ria.ru/20230203/kprf-1849574260.html

В КПРФ опровергли слухи об обсуждаемой смене лидера партии

В КПРФ опровергли слухи об обсуждаемой смене лидера партии - РИА Новости, 03.02.2023

В КПРФ опровергли слухи об обсуждаемой смене лидера партии

КПРФ не обсуждает смену лидера партии, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:15

2023-02-03T16:15

2023-02-03T16:35

политика

александр ющенко

юрий афонин

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. КПРФ не обсуждает смену лидера партии, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, что Зюганов до конца года может покинуть пост лидера партии и перейти в Совфед, а партию якобы возглавит первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. "Геннадий Андреевич Зюганов - лидер партии. Все его уже отправляют вот сколько я работаю с ним, 25 лет, вот 25 лет его отправляют куда-то там. Он возглавляет партию, абсолютно уверенно и четко, благодаря ему мы 30-летие отмечаем и во многом благодаря ему она и сохранена", - сказал Ющенко. При этом Ющенко отметил, что комментарии о том, что Зюганов может покинуть пост лидера партии, формируются в "политтехнологических кабинетах". "Мы к этому не имеем никакого отношения, мы занимается политикой", - резюмировал он. Собеседник агентства, близкий к руководству партии, также отметил в беседе с РИА Новости, что сообщения о смене руководителя КПРФ и его возможный переход в Совет Федерации - "бред", добавив, что Зюганова "уже лет пять в Совфед "отправляют" каждый год".Как заявил агентству сам Афонин, сообщения о том, что он якобы сменит Зюганова - "полный бред и провокация" на фоне подготовки партии к празднованию 30-летия, а также к выборным кампаниям.

https://ria.ru/20230103/vstrecha-1842937487.html

https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1847996629.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, александр ющенко, юрий афонин, кпрф, геннадий зюганов