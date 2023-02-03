https://ria.ru/20230203/koridor-1849566956.html
Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили Лачинский коридор
Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили Лачинский коридор - РИА Новости, 03.02.2023
Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили Лачинский коридор
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги, которая связывает... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:57
2023-02-03T15:57
2023-02-03T15:57
в мире
азербайджан
армения
нагорный карабах
джейхун байрамов
петер сийярто
никол пашинян
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БАКУ, 3 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его венгерский коллега Петер Сийярто обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги, которая связывает Карабах с Арменией, сообщает в пятницу пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня. Министры также обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги. Байрамов отметил, что необоснованные заявления армянской стороны в связи с этими событиями имеют цель ввести международное сообщество в заблуждение", - говорится в сообщении. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20230130/energiya-1848492456.html
https://ria.ru/20230203/vengriya-1849412347.html
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в мире, азербайджан, армения, нагорный карабах, джейхун байрамов, петер сийярто, никол пашинян, венгрия
В мире, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Джейхун Байрамов, Петер Сийярто, Никол Пашинян, Венгрия
Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили Лачинский коридор
Главы МИД Азербайджана и Венгрии Байрамов и Сийярто обсудили Лачинский коридор