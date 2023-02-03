https://ria.ru/20230203/es-1849545810.html

Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС

Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 03.02.2023

Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС

Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет, надо отличать солидарность и поддержку от принятия страны в состав союза, заявил глава комиссии РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:04

2023-02-03T15:04

2023-02-03T15:04

в мире

украина

россия

киев

алексей пушков

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет, надо отличать солидарность и поддержку от принятия страны в состав союза, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что прибыл в Киев для участия в саммите ЕС-Украина. Саммит проходит также с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Ожидается, что в ходе мероприятия стороны обсудят в том числе новые санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления Украины. "Несмотря на радостную встречу в Киеве, ускоренного процесса вступления в ЕС для Украины, судя по всему, не будет. Солидарность и поддержка - одно, членство – другое", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он также отметил, что "сама постановка вопроса об ускоренном приеме Украины вызовет сильные разногласия в ЕС, где и так немало расхождений между странами-членами". "Пускать сейчас Украину в ЕС даже самые большие энтузиасты не решатся. Это как отвязать пушку на корабле: нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль", - заключил Пушков. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230203/ozhidaniya-1849527170.html

https://ria.ru/20230203/peregovory-1849474096.html

https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html

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в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, совет федерации рф, евросоюз, евросовет