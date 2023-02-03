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Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 03.02.2023
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Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС
Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 03.02.2023
Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС
Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет, надо отличать солидарность и поддержку от принятия страны в состав союза, заявил глава комиссии РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:04
2023-02-03T15:04
в мире
украина
россия
киев
алексей пушков
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет, надо отличать солидарность и поддержку от принятия страны в состав союза, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что прибыл в Киев для участия в саммите ЕС-Украина. Саммит проходит также с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Ожидается, что в ходе мероприятия стороны обсудят в том числе новые санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления Украины. "Несмотря на радостную встречу в Киеве, ускоренного процесса вступления в ЕС для Украины, судя по всему, не будет. Солидарность и поддержка - одно, членство – другое", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он также отметил, что "сама постановка вопроса об ускоренном приеме Украины вызовет сильные разногласия в ЕС, где и так немало расхождений между странами-членами". "Пускать сейчас Украину в ЕС даже самые большие энтузиасты не решатся. Это как отвязать пушку на корабле: нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль", - заключил Пушков. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230203/ozhidaniya-1849527170.html
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в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, совет федерации рф, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Пушков, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Евросовет
15:04 03.02.2023
 
Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС

Пушков считает, что ускоренного процесса вступления в ЕС для Украины не будет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет, надо отличать солидарность и поддержку от принятия страны в состав союза, заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что прибыл в Киев для участия в саммите ЕС-Украина. Саммит проходит также с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Ожидается, что в ходе мероприятия стороны обсудят в том числе новые санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
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"Несмотря на радостную встречу в Киеве, ускоренного процесса вступления в ЕС для Украины, судя по всему, не будет. Солидарность и поддержка - одно, членство – другое", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что "сама постановка вопроса об ускоренном приеме Украины вызовет сильные разногласия в ЕС, где и так немало расхождений между странами-членами".
"Пускать сейчас Украину в ЕС даже самые большие энтузиасты не решатся. Это как отвязать пушку на корабле: нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль", - заключил Пушков.
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Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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