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Высадка морского десанта на плацдарм "Малая земля" под Новороссийском

Высадка морского десанта на плацдарм "Малая земля" под Новороссийском - РИА Новости, 03.02.2023

Высадка морского десанта на плацдарм "Малая земля" под Новороссийском

"Малая земля" – участок местности на западном берегу Новороссийской (Цемесская) бухты в районе южной окраины Новороссийска, сел Мысхако и Федотовка, где во... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T02:01

2023-02-03T02:01

2023-02-03T02:01

справки

россия

великая отечественная война (1941-1945)

новороссийск

кавказ

таманский полуостров

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"Малая земля" – участок местности на западном берегу Новороссийской (Цемесская) бухты в районе южной окраины Новороссийска, сел Мысхако и Федотовка, где во время Великой Отечественной войны (1941-1945) с 4 февраля по 16 сентября 1943 года советские войска вели бои по захвату, удержанию и расширению плацдарма с целью содействовать войскам Северо-Кавказского фронта в освобождении Новороссийска и Таманского полуострова. После Московской битвы (1941-1942) германское командование уже не имело сил для того, чтобы вести наступательные действия одновременно на всем советско-германском фронте, и летом 1942 года оно сосредоточило основные усилия на юге в целях выхода в нефтяные районы Кавказа и плодородные районы Дона, Кубани, Нижней Волги. Советские войска, уступая противнику в живой силе в 1,5, танках – в 9,3 и авиации – в 7,7 раза, в оборонительных сражениях измотали и обескровили его, но вынуждены были оставить ряд районов Северного Кавказа. С начала битвы за Кавказ Новороссийск, имевший порт в Цемесской бухте, в северо-восточной части Черного моря, оказался в полосе главного удара германских войск. После ожесточенных боев советские войска 11 сентября 1942 года оставили большую часть города и, закрепившись на его юго-восточной окраине, сорвали попытки противника обойти Новороссийск и прорваться к Туапсе. Захватив город, германские войска не смогли использовать порт Новороссийска в качестве своей военно-морской базы, так как восточная часть Цемесской бухты находилась под контролем советских подразделений, которые полностью контролировали подходы к бухте и саму бухту.В начале 1943 года после победы советских войск под Сталинградом (ныне Волгоград) создались благоприятные условия для разгрома противника на Кавказе. С этой целью советское командование провело стратегическую наступательную Северо-Кавказскую операцию, в результате которой советские войска нанесли тяжелое поражение немецкой группе армий "А" и продвинулись на 300-600 километров. Зимой 1943 года советское командование разработало операцию по освобождению Новороссийска (план "Море"), согласно которому в районе Южной Озерейки планировалось высадить морской десант. Одновременно в районе предместья Новороссийска – деревни Станички (на западном берегу Цемесской бухты) высаживался дополнительный, демонстративный десант, который должен был оттянуть на себя силы противника, отвлечь немцев от действий основного десанта и дезориентировать их, создав видимость наступления на широком фронте.Для демонстративного десанта предназначался отряд особого назначения под командованием майора Цезаря Куникова. В него отбирались только добровольцы. В состав отряда вошли 275 бойцов морской пехоты, вооруженных только стрелковым оружием. Основная группа десанта состояла из двух бригад морской пехоты, стрелковой бригады, отдельного фронтового авиадесантного полка, отдельного пулеметного батальона, танкового батальона, истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Высадку десантов обеспечивали корабли Черноморского флота. Авиационное обеспечение возлагалось на военно-воздушные силы Черноморского флота (137 самолетов) и 5-ю воздушную армию (30 самолетов). Основной морской десант должен был высадиться под прикрытием огня кораблей поддержки и авиационной бомбардировки, подавить сопротивление противника на берегу, соединиться с воздушными десантниками, выброшенными в глубину обороны немцев, после чего прорваться к Новороссийску и соединиться с основными силами 47-й армии, которая должна была начать наступление на город вдоль восточного берега Цемесской бухты. Операция началась в ночь на 4 февраля, но из-за сильного шторма высадить основной десант в полном составе в районе Южной Озерейки не удалось. Высадился лишь первый эшелон десанта, около 1500 человек с десятком легких танков. Попав под ураганный огонь противника, десантники понесли огромные потери, а подкрепление не могло подойти из-за разыгравшегося шторма. Дальнейшее продвижение оказалось невозможным. Корабли поддержки больше не могли оставаться на месте боя и отошли, чтобы не стать добычей подводных лодок. Операция провалилась. Лишь некоторым из десантников удалось уйти в горы или пробиться к Станичке. Высадка вспомогательного десанта в Цемесской бухте оказалась более успешной: подойдя к берегу в расчетное время, корабли открыли огонь по огневым точкам противника, поставили дымовую завесу вдоль берега, под прикрытием которой передовой отряд десантников высадился на берегу. При подходе катеров к берегу десантники бросались в ледяную воду и вплавь добирались до берега. Стремительной атакой с ходу отряд Куникова занял небольшой плацдарм в районе Станички.Десантникам почти сразу же удалось захватить несколько артиллерийских орудий противника. Морпехи развернули их и открыли огонь по врагу. Цель была достигнута – у противника сложилось впечатление, что десантников намного больше, чем на самом деле.За передовым отрядом последовательно высадились еще две группы. Закрепившись на небольшом клочке суши, отряд Куникова сдерживал десятки атак гитлеровцев и при этом понемногу продвигался вперед, отвоевывая все больше территории.Демонстративный десант стал основным, его численность составила 870 человек. Плацдарм был расширен до четырех километров по фронту и до 2,5 километров в глубину, впоследствии он получил название "Малая земля". В течение следующих пяти ночей на захваченный плацдарм были высажены две бригады морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк и другие части, доставлено несколько сотен тонн снаряжения. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч бойцов. Куников в ходе боев был тяжело ранен, эвакуирован с плацдарма и скончался в госпитале.После переброски дополнительных сил плацдарм удалось расширить до 30 квадратных километров, освободив к 10 февраля населенные пункты Алексина, Мысхако. В последующем на него были высажены еще дополнительные силы. С 16 февраля началась многодневная оборона "Малой земли". Против ее защитников немецко-фашистское командование направило крупные силы пехоты и танков.Обороняющиеся на "Малой земле" бойцы находились на открытой, простреливающейся местности, в то время как противник владел окружающими высотами. Оборона стала возможна за счет проведения больших работ по инженерному оборудованию плацдарма. Занятая территория была изрыта траншеями, в том числе в скальном грунте, было оборудовано 230 скрытых наблюдательных пунктов, более 500 огневых точек, созданы подземные склады, командный пункт находился в скальном убежище на глубине шести метров. Доставка грузов и пополнения была затруднена, защитники "Малой земли" испытывали трудности со снабжением.В середине апреля германское командование начало операцию "Нептун", с целью расчленить советский плацдарм и сбросить десантников в море. Бомбардировка "Малой земли" велась непрерывно, так как германская авиация имела подавляющее превосходство. Противнику удалось вклиниться в боевые порядки советских войск. В этот район были стянуты резервы обеих сторон и в течение нескольких дней бои шли с крайней ожесточенностью. Выделенные из резерва три советских авиационных корпуса обеспечили перелом в ходе воздушных боев и нанесение бомбовых ударов по немецким позициям. Советской авиации удалось уничтожить два немецких аэродрома, после чего интенсивность бомбардировок "Малой земли" снизилась. Напряжение боев стало стихать после 25 апреля, когда противник признал бесперспективность продолжения наступательной операции и приступил к отводу войск на исходные позиции.Противостояние на "Малой земле" продолжалось на протяжении всего лета 1943 года, но советские воины смогли удержать плацдарм, который сыграл большую роль в успешном проведении Новороссийской операции 1943 года и в окончательном освобождении Новороссийска. Операция советских войск по взятию города с суши, моря и плацдарма началась 9 сентября 1943 года. Со стороны "Малой земли" на Новороссийск наступала одна из трех группировок, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был полностью освобожден. Этот день также считается датой окончания обороны плацдарма "Малая земля". Она продолжалась 225 дней. За стойкость, мужество и героизм 21 воин был удостоен звания Героя Советского Союза, тысячи защитников "Малой земли" награждены орденами и медалями СССР. "Малая земля" – этот каменистый клочок черноморского берега – стал символом храбрости и стойкости защитников Отечества, неотъемлемой частью боевой славы города-героя Новороссийска.В 1963 году на "Малой земле" на месте высадки десанта была сооружена стела, в 1972 году – памятный знак на переднем краю обороны "Малая земля" с фигурой устремившегося в атаку матроса, в 1974 году открыт мемориальный комплекс "Долина смерти". В 1982 году на берегу Цемесской бухты воздвигнут монументальный мемориальный ансамбль – две изображающие нос десантного корабля железно-бетонные консоли, облицованные гранитом и медью, с бронзовыми и гранитными рельефами. Внутри памятника находится Галерея боевой Славы, в которой помещено 30 барельефов – портретов Героев Советского Союза, а на гранитных знаменах – списки частей и соединений, принимавших участие в боях за Новороссийск. В центре Галереи скульптурная композиция: мозаичное панно с текстом клятвы малоземельцев и бронзовая позолоченная капсула "Сердце" с именами погибших героев битвы за Новороссийск. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, великая отечественная война (1941-1945), новороссийск, кавказ, таманский полуостров