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РИА Новости

Удар Цезаря. Как морпехи Куникова брали плацдарм под Новороссийском

Вчера, 08:00
10852
© Фото : public domainПобережье с разбитой техникой после Южно-Озерейской десантной операции
Побережье с разбитой техникой после Южно-Озерейской десантной операции
© Фото : public domain
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Короткая гражданская карьера, яркий боевой путь и решающая роль в освобождении Новороссийска — ровно 110 лет назад, 23 июня 1909-го, родился Цезарь Куников. Он не получил военного образования, в мирное время работал инженером, но в годы Великой Отечественной быстро приобрел репутацию одного из самых талантливых командиров Красной армии. Куников сыграл ключевую роль в захвате плацдарма Малая Земля в феврале 1943-го, а тактику действий морпехов его отряда занесли в военные учебники. О подвиге и личности Цезаря Куникова — в материале РИА Новости.

От сапожника до инженера

Работать Цезарь начал уже в девять лет — учеником в сапожной мастерской. Куниковы часто переезжали — в Донбасс, Харьков, Ростов-на-Дону. В середине 1920-х семья обосновалась в Москве, где Цезарь устроился на карандашную фабрику "Союз".
В двадцать лет Куников попытался связать свою жизнь с военной службой и поступил на подготовительное отделение Ленинградского военно-морского училища. Однако из-за болезни, операции и длительного лечения из училища его отчислили.
Цезарь снова встал за токарный станок, одновременно поступив в Московский механико-машиностроительный институт имени Баумана. "Бауманку" он так и не окончил — его направили на комсомольскую работу, назначив заведующим сектором военной промышленности Московского горкома комсомола. Позже Куников все же получил высшее образование, отучившись в Московском машиностроительном институте. Работал мастером и начальником токарного отделения на шлифовальном заводе, начальником цеха и главным технологом завода. В 1939-м Куникова наградили медалью "За трудовое отличие".
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В октябре 1938-го Цезарь Львович возглавил технический отдел Наркомата тяжелого машиностроения, отвечающий за оборонную промышленность. Одновременно руководил ведомственным журналом "Машиностроитель".
"За свой недолгий век я приобрел немало профессий. Был учеником слесаря, хотел стать художником, работал токарем, потом мастером. Получив образование инженера, трудился на ответственных должностях, а на фронт пришел из газеты. Считаю себя журналистом, горжусь этим", — говорил Куников в интервью корреспонденту одной из газет.
© Фото : public domainЦезарь Куников
Цезарь Куников
© Фото : public domain
Цезарь Куников

Боевое крещение

С самых первых дней Великой Отечественной войны Цезарь Львович просился на фронт, хотя он должен был оставаться в тылу и занять одну из организаторских должностей. Куникову поручили сформировать отряд водных заграждений. Подразделение получило два десятка деревянных катеров НКЛ, которые вооружили пулеметами и минометами. После испытаний техники и обучения личного состава в сентябре 1941-го отряд Куникова поступил в распоряжение Азовской военной флотилии.
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С октября отряд принимал участие в боевых действиях — моряки перебрасывали войска вверх по Дону, с берега на берег, эвакуировали мирное население и перевозили материальное имущество с северного на южное побережье Таганрогского залива. С приходом зимы катера уже не могли ходить по замерзшему Дону, поэтому отряд переформировали в подразделение морской пехоты. Бойцам поручили войти в контакт с партизанами, вести разведку и организовывать диверсии в тылу противника на северном берегу Таганрогского залива.
После отхода советских войск из Ростова-на-Дону отряд Куникова перебазировался в Темрюк. Когда город пал, участники боев на Таманском полуострове эвакуировались в Геленджик. Причем отряд Куникова ушел с полуострова одним из последних, прикрывая другие подразделения.
© РИА Новости / Александр СоколенкоДесант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска
Десант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска
© РИА Новости / Александр Соколенко
Десант морской пехоты готовится к высадке в районе Новороссийска

"Море" и "Горы"

Зимой 1943-го советское командование разработало операцию по освобождению Новороссийска (план "Море"), и Краснодара (план "Горы"). Согласно первому, в районе Южной Озерейки планировалось высадить морской десант. Одновременно в районе села Мысхако высаживался дополнительный, демонстративный десант, который должен был оттянуть на себя силы противника, отвлечь немцев от действий основного десанта и дезориентировать их, создав видимость наступления на широком фронте.
© РИА Новости / Всеволод ТарасевичВид на Малую Землю — один из плацдармов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Вид на Малую Землю - один из плацдармов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Вид на Малую Землю — один из плацдармов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Эту сложную и опасную задачу поручили Куникову. И командование, и сам Куников, и бойцы его отряда прекрасно понимали, что выжить удастся немногим. Цезарь Львович настоял на том, чтобы подразделение формировалось только из добровольцев. Бойцов командир отбирал лично.
В отряд вошли 275 морпехов, вооруженных только стрелковым оружием. Для сравнения — основная группа десанта состояла из 83-й и 255-й бригад морской пехоты, 165-й стрелковой бригады, отдельного фронтового авиадесантного полка, отдельного пулеметного батальона, 563-го танкового батальона, 29-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
© Фото : public domainНемецкие солдаты осматривают место высадки десанта в Малой Озерейке
Немецкие солдаты осматривают место высадки десанта в Малой Озерейке
© Фото : public domain
Немецкие солдаты осматривают место высадки десанта в Малой Озерейке
Десантная операция в Южной Озерейке началась в ночь на 4 февраля 1943-го. На предварительно обработанный артиллерией и авиацией берег высадились полторы тысячи бойцов и около двадцати танков. Попав под ураганный огонь немцев, десантники понесли огромные потери, а подкрепление не могло подойти из-за разыгравшегося шторма. Дальнейшее продвижение оказалось невозможным. Корабли поддержки больше не могли оставаться на месте боя и отошли, чтобы не стать добычей подводных лодок. Операция провалилась.
Почти одновременно начался бой в Цемесской бухте. Отряд Куникова стремительным рывком высадился на берег. Передовой группе почти сразу же удалось захватить несколько артиллерийских орудий немцев. Морпехи развернули их и открыли огонь по противнику. Цель была достигнута — у немцев сложилось впечатление, что десантников намного больше, чем на самом деле.
© Фото : public domainМесто высадки десанта в Малой Озерейке. Уничтоженный на берегу М3 "Стюарт"
Место высадки десанта в Малой Озерейке. Уничтоженный на берегу М3 Стюарт
© Фото : public domain
Место высадки десанта в Малой Озерейке. Уничтоженный на берегу М3 "Стюарт"

Битва за Малую Землю

Закрепившись на небольшом клочке суши, который позже назвали Малой Землей, отряд Куникова сдерживал десятки атак гитлеровцев и при этом понемногу продвигался вперед, отвоевывая все больше территории. Немцы вели по району высадки массированный огонь, стремясь разорвать ряды десантников, постоянно контратаковали и переходили в наступление.
Несмотря на натиск противника, грамотные действия Куникова помогли бойцам удержаться и закрепиться на плацдарме. До подхода основных сил отряд отбивался от немцев целую неделю. Только за первый день боев куниковцы уничтожили порядка тысячи гитлеровцев, несколько танков, десятки пулеметных точек и дзотов.
© РИА Новости / Александр СоколенкоДесантная баржа с американскими легкими танками МЗ "Стюарт" направляется в район высадки морского десанта Станичка — Южная Озерейка
Десантная баржа с американскими легкими танками МЗ Стюарт направляются в район высадки морского десанта Станичка- Южная Озерейка
© РИА Новости / Александр Соколенко
Десантная баржа с американскими легкими танками МЗ "Стюарт" направляется в район высадки морского десанта Станичка — Южная Озерейка
Фактически отряд Куникова сыграл роль не отвлекающего, а основного десанта. На захваченный плацдарм позже высадилась 255-я бригада морской пехоты, стрелковая бригада и парашютно-десантный полк. Плацдарм расширялся для дальнейшего наступления на Новороссийск.
© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкРепродукция рисунка П. Я. Кирпичева "Высадка десанта"
Репродукция рисунка П. Я. Кирпичева Высадка десанта
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Репродукция рисунка П. Я. Кирпичева "Высадка десанта"
Куникова назначили старшим морским начальником — он отвечал за высадку прибывающих войск, отправку в тыл раненых и прием боеприпасов. И эта должность стала его последним назначением. Цезарь Львович погиб не в открытом бою, а от разрыва случайной мины, обеспечивая выгрузку танков с кораблей. Бои за Малую Землю и оборона этого важного плацдарма продолжались еще 225 дней.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943-го за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные отвагу и геройство майору Цезарю Куникову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске
Мемориальный комплекс Малая земля в Новороссийске
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске
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Черноморский флот ВМФ РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)НовороссийскРоссияБезопасность
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