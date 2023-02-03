https://ria.ru/20230203/boykot-1849662826.html

Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ

Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.02.2023

Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ

Литва не исключает возможности бойкота зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, если Австрия выдаст визы российской делегации, заявил член литовской... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:39

2023-02-03T21:39

2023-02-03T21:39

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Литва не исключает возможности бойкота зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, если Австрия выдаст визы российской делегации, заявил член литовской делегации, глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет 23-24 февраля в Вене. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщал, что делегация РФ примет участие в заседании ПА ОБСЕ. Он ожидает, что представители западных стран попытаются давить на делегацию РФ, но у них ничего не получится, "изолировать Россию нельзя". По словам другого члена литовской делегации, депутата Гедрюса Сурплиса, если Австрия выдаст визы России, "заседание превратится в абсолютный фарс". Как отмечал в пятницу Джабаров, российская делегация получила заверения австрийской стороны, что "они нам обеспечат проезд, что соответствует регламенту ассамблеи". По словам, законодателя, Австрия обещала обеспечить проезд всем членам делегации РФ, как и делегации Белоруссии. Он напомнил, что ранее зампредседателя ПА с британской стороны предложил реформировать ассамблею с антироссийским уклоном. Западные оппоненты России высказывались против участия российской делегации в заседании, однако "Австрия заняла твердую позицию", отметил сенатор. Джабаров напомнил, что российская делегация почти два года не участвовала в работе ассамблеи - сначала из-за ковида, затем из-за того, что Великобритания и Польша не выдали визы.

https://ria.ru/20230125/ssha-1847296929.html

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