Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ при выдаче виз российской делегации
Логотип ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Литва не исключает возможности бойкота зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, если Австрия выдаст визы российской делегации, заявил член литовской делегации, глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.
Очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет 23-24 февраля в Вене. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщал, что делегация РФ примет участие в заседании ПА ОБСЕ. Он ожидает, что представители западных стран попытаются давить на делегацию РФ, но у них ничего не получится, "изолировать Россию нельзя".
"Мы подождем ответа Австрии и обдумаем дальнейшие действия. Дождемся слова украинцев и проведем региональные консультации... Точно не исключаем и возможности бойкота", - приводит слова Касчюнаса агентство ELTA.
По словам другого члена литовской делегации, депутата Гедрюса Сурплиса, если Австрия выдаст визы России, "заседание превратится в абсолютный фарс".
Как отмечал в пятницу Джабаров, российская делегация получила заверения австрийской стороны, что "они нам обеспечат проезд, что соответствует регламенту ассамблеи". По словам, законодателя, Австрия обещала обеспечить проезд всем членам делегации РФ, как и делегации Белоруссии. Он напомнил, что ранее зампредседателя ПА с британской стороны предложил реформировать ассамблею с антироссийским уклоном. Западные оппоненты России высказывались против участия российской делегации в заседании, однако "Австрия заняла твердую позицию", отметил сенатор.
Джабаров напомнил, что российская делегация почти два года не участвовала в работе ассамблеи - сначала из-за ковида, затем из-за того, что Великобритания и Польша не выдали визы.