Рейтинг@Mail.ru
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/boykot-1849662826.html
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ - РИА Новости, 03.02.2023
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ
Литва не исключает возможности бойкота зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, если Австрия выдаст визы российской делегации, заявил член литовской... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:39
2023-02-03T21:39
в мире
россия
австрия
литва
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Литва не исключает возможности бойкота зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, если Австрия выдаст визы российской делегации, заявил член литовской делегации, глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет 23-24 февраля в Вене. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщал, что делегация РФ примет участие в заседании ПА ОБСЕ. Он ожидает, что представители западных стран попытаются давить на делегацию РФ, но у них ничего не получится, "изолировать Россию нельзя". По словам другого члена литовской делегации, депутата Гедрюса Сурплиса, если Австрия выдаст визы России, "заседание превратится в абсолютный фарс". Как отмечал в пятницу Джабаров, российская делегация получила заверения австрийской стороны, что "они нам обеспечат проезд, что соответствует регламенту ассамблеи". По словам, законодателя, Австрия обещала обеспечить проезд всем членам делегации РФ, как и делегации Белоруссии. Он напомнил, что ранее зампредседателя ПА с британской стороны предложил реформировать ассамблею с антироссийским уклоном. Западные оппоненты России высказывались против участия российской делегации в заседании, однако "Австрия заняла твердую позицию", отметил сенатор. Джабаров напомнил, что российская делегация почти два года не участвовала в работе ассамблеи - сначала из-за ковида, затем из-за того, что Великобритания и Польша не выдали визы.
https://ria.ru/20230125/ssha-1847296929.html
россия
австрия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, литва, обсе
В мире, Россия, Австрия, Литва, ОБСЕ
21:39 03.02.2023
 
Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ

Литва допустила возможность бойкота сессии ПА ОБСЕ при выдаче виз российской делегации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ в Вене, Австрия
Логотип ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Литва не исключает возможности бойкота зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, если Австрия выдаст визы российской делегации, заявил член литовской делегации, глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.
Очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет 23-24 февраля в Вене. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщал, что делегация РФ примет участие в заседании ПА ОБСЕ. Он ожидает, что представители западных стран попытаются давить на делегацию РФ, но у них ничего не получится, "изолировать Россию нельзя".
"Мы подождем ответа Австрии и обдумаем дальнейшие действия. Дождемся слова украинцев и проведем региональные консультации... Точно не исключаем и возможности бойкота", - приводит слова Касчюнаса агентство ELTA.
По словам другого члена литовской делегации, депутата Гедрюса Сурплиса, если Австрия выдаст визы России, "заседание превратится в абсолютный фарс".
Как отмечал в пятницу Джабаров, российская делегация получила заверения австрийской стороны, что "они нам обеспечат проезд, что соответствует регламенту ассамблеи". По словам, законодателя, Австрия обещала обеспечить проезд всем членам делегации РФ, как и делегации Белоруссии. Он напомнил, что ранее зампредседателя ПА с британской стороны предложил реформировать ассамблею с антироссийским уклоном. Западные оппоненты России высказывались против участия российской делегации в заседании, однако "Австрия заняла твердую позицию", отметил сенатор.
Джабаров напомнил, что российская делегация почти два года не участвовала в работе ассамблеи - сначала из-за ковида, затем из-за того, что Великобритания и Польша не выдали визы.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 12:37
В Минске заявили, что ОБСЕ и Совет Европы стали заложниками курса США
 
В миреРоссияАвстрияЛитваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала