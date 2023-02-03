https://ria.ru/20230203/almazy-1849418960.html
Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол
Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2023
Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол
Российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:27
2023-02-03T08:27
2023-02-03T08:31
москва
банги
россия
в мире
цар
александр бикантов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов."Вопрос легализации экспорта алмазов является актуальным для экономического развития ЦАР, которая остаётся в числе беднейших стран мира. Доходы от продажи алмазов позволили бы Банги решить существующий комплекс социальных и финансовых проблем", - рассказал посол.По его словам, "Россия стремится оказывать содействие партнёрам в решении вопроса в рамках Кимберлийского процесса".Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок."Банги и Москва сходятся во мнении, что существующий режим эмбарго является несправедливым", - сказал Бикантов."Складывается впечатление, что некоторые крупные игроки настроены решительно против наращивания объёмов алмазного сырья из ЦАР на мировом рынке. Они в большей степени заинтересованы в росте доли искусственных алмазов", - добавил он.По словам посла России в ЦАР, по итогам 2022 года "центральноафриканским партнёрам удалось добыть 115 тысяч карат в 8 из 24 алмазопроизводящих зонах страны, в остальных 16 зонах сохраняется режим несправедливого эмбарго".
https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, банги, россия, в мире, цар, александр бикантов
Москва, Банги, Россия, В мире, ЦАР, Александр Бикантов
08:27 03.02.2023 (обновлено: 08:31 03.02.2023)
Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол
Посол России в ЦАР Бикантов: Москва поможет Банги легализовать экспорт алмазов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов.
"Вопрос легализации экспорта алмазов является актуальным для экономического развития ЦАР, которая остаётся в числе беднейших стран мира. Доходы от продажи алмазов позволили бы Банги решить существующий комплекс социальных и финансовых проблем", - рассказал посол.
По его словам, "Россия стремится оказывать содействие партнёрам в решении вопроса в рамках Кимберлийского процесса".
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР
, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
"Банги и Москва сходятся во мнении, что существующий режим эмбарго является несправедливым", - сказал Бикантов.
"Складывается впечатление, что некоторые крупные игроки настроены решительно против наращивания объёмов алмазного сырья из ЦАР на мировом рынке. Они в большей степени заинтересованы в росте доли искусственных алмазов", - добавил он.
По словам посла России в ЦАР, по итогам 2022 года "центральноафриканским партнёрам удалось добыть 115 тысяч карат в 8 из 24 алмазопроизводящих зонах страны, в остальных 16 зонах сохраняется режим несправедливого эмбарго".