https://ria.ru/20230203/almazy-1849418960.html

Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол

Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2023

Москва поможет Банги с экспортом алмазов, заявил посол

Российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:27

2023-02-03T08:27

2023-02-03T08:31

москва

банги

россия

в мире

цар

александр бикантов

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Александр Бикантов."Вопрос легализации экспорта алмазов является актуальным для экономического развития ЦАР, которая остаётся в числе беднейших стран мира. Доходы от продажи алмазов позволили бы Банги решить существующий комплекс социальных и финансовых проблем", - рассказал посол.По его словам, "Россия стремится оказывать содействие партнёрам в решении вопроса в рамках Кимберлийского процесса".Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок."Банги и Москва сходятся во мнении, что существующий режим эмбарго является несправедливым", - сказал Бикантов."Складывается впечатление, что некоторые крупные игроки настроены решительно против наращивания объёмов алмазного сырья из ЦАР на мировом рынке. Они в большей степени заинтересованы в росте доли искусственных алмазов", - добавил он.По словам посла России в ЦАР, по итогам 2022 года "центральноафриканским партнёрам удалось добыть 115 тысяч карат в 8 из 24 алмазопроизводящих зонах страны, в остальных 16 зонах сохраняется режим несправедливого эмбарго".

https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html

https://ria.ru/20230203/tsar-1849418058.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, банги, россия, в мире, цар, александр бикантов