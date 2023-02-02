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"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2023
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"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы
"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2023
"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы
В Волгограде показали видеоинсталляцию, посвященную грандиозной Сталинградской битве и ее героям. Проект собрал тысячи зрителей. Впечатляющие кадры — в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:50
2023-02-02T18:52
фото
волгоград
великая отечественная война (1941-1945)
история
сталинградская битва (1942-1943)
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В Волгограде показали видеоинсталляцию, посвященную грандиозной Сталинградской битве и ее героям. Проект собрал тысячи зрителей. Впечатляющие кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), история, сталинградская битва (1942-1943)
Фото, Волгоград, Великая Отечественная война (1941-1945), история, Сталинградская битва (1942-1943)
12:50 02.02.2023 (обновлено: 18:52 02.02.2023)
 

"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы

Читать ria.ru в
В Волгограде показали видеоинсталляцию, посвященную грандиозной Сталинградской битве и ее героям. Проект собрал тысячи зрителей. Впечатляющие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
1 из 12

В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы все внимание приковано к городу на Волге.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.

Световые проекции на фигурах скульптурной композиции танцующих детей в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
2 из 12

Проект "Мост Памяти" сделал центр Волгограда проводником в историю одного из величайших сражений Великой Отечественной.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.

Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
3 из 12

Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.

Световые проекции на здании музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
4 из 12

На аллее Героев установили специальное оборудование, которое позволяет проецировать изображения на фасады близлежащих домов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.

Проекции с фотографиями на Аллее Героев в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
5 из 12

На экранах показывают кадры военной хроники и портреты защитников Сталинграда.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.

Световые проекции на железнодорожной станции Волгоград-1, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
6 из 12

Центром "Моста Памяти" стал железнодорожный вокзал. Здесь показали инсталляцию о битве на Волге и подвигах людей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.

Световые проекции на Центральной лестнице, Аллее Героев в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
7 из 12

Видеоинсталляцию посмотрели тысячи жителей и гостей Волгограда.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.

Световые проекции на здании музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
8 из 12

Зрителям рассказали о том, как началась бомбежка города, как советская армия разбила фашистов, были зачитаны письма с фронта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".

Световые проекции на здании музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
9 из 12

Световые проекции на здании музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде, созданные для историко-патриотического проекта "Мост Памяти".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".

Световые проекции на здании музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
10 из 12

"Мост Памяти" разработали агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и центр реализации культурных проектов "Связь Времен".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мероприятия проекта проходят 1 и 2 февраля.

Световые проекции на здании в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
11 из 12

Мероприятия проекта проходят 1 и 2 февраля.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.

Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти
12 из 12

Световые проекции над Центральной лестницей в Волгограде.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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ФотоВолгоградВеликая Отечественная война (1941-1945)историяСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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