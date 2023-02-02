https://ria.ru/20230202/volgograd-1849185490.html

"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы

"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2023

"Мост Памяти": проект о событиях и героях Сталинградской битвы

В Волгограде показали видеоинсталляцию, посвященную грандиозной Сталинградской битве и ее героям. Проект собрал тысячи зрителей. Впечатляющие кадры — в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:50

2023-02-02T12:50

2023-02-02T18:52

фото

волгоград

великая отечественная война (1941-1945)

история

сталинградская битва (1942-1943)

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В Волгограде показали видеоинсталляцию, посвященную грандиозной Сталинградской битве и ее героям. Проект собрал тысячи зрителей. Впечатляющие кадры — в фотоленте Ria.ru.

волгоград

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фото, фото, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), история, сталинградская битва (1942-1943)