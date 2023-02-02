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Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/tanki-1849381840.html
Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине
Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине
Германия не может говорить абстрактно о поставках своих танков на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:09
2023-02-02T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей цеков
германия
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Германия не может говорить абстрактно о поставках своих танков на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что нам снова угрожают немецкими танками неонацисты. Он назвал заявление главы государства очень емким, которое многое объясняет в ситуации на Украине. "Дети победителей воюют с потомками нацистов", - отметил Цеков. При этом он подчеркнул, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.
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в мире, украина, сергей цеков, германия, совет федерации рф, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Цеков, Германия, Совет Федерации РФ, Leopard 2
21:09 02.02.2023
 
Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине

Сенатор Цеков о передаче танков Leopard Киеву: дети победителей воюют с потомками нацистов

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Германия не может говорить абстрактно о поставках своих танков на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что нам снова угрожают немецкими танками неонацисты.
"Германия пытается абстрактно говорить о поставках своих танков (на Украину). Но реальность говорит о том, что "Леопарды" (могут) появиться на территории бывшего Советского Союза, и на этих танках (будут) сидеть нацисты, которые стали наследниками нацисткой Германии, которая воевала во Второй мировой войне", - сказал парламентарий.
Он назвал заявление главы государства очень емким, которое многое объясняет в ситуации на Украине. "Дети победителей воюют с потомками нацистов", - отметил Цеков.
При этом он подчеркнул, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЦековГерманияСовет Федерации РФLeopard 2
 
 
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