https://ria.ru/20230202/tanki-1849381840.html

Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине

Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Сенатор от Крыма прокомментировал передачу немецких танков Украине

Германия не может говорить абстрактно о поставках своих танков на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T21:09

2023-02-02T21:09

2023-02-02T21:09

специальная военная операция на украине

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сергей цеков

германия

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Германия не может говорить абстрактно о поставках своих танков на Украину, по факту складывается ситуация, когда дети победителей воюют с потомками нацистов, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что нам снова угрожают немецкими танками неонацисты. Он назвал заявление главы государства очень емким, которое многое объясняет в ситуации на Украине. "Дети победителей воюют с потомками нацистов", - отметил Цеков. При этом он подчеркнул, что на протяжении многих столетий никто не мог победить Россию.

украина

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2023

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в мире, украина, сергей цеков, германия, совет федерации рф, leopard 2