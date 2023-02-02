Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы под Сталинградом
Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, прилетел в Волгоград, визит главы государства приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе рабочей поездки Путин почтит память советских солдат, участвовавших в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Также глава государства выступит на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.
Ожидается, что президент встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Их общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва". Кроме того, у Путина запланирован разговор с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.