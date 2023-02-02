https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849288169.html

Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы под Сталинградом

Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы под Сталинградом - РИА Новости, 02.02.2023

Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы под Сталинградом

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, прилетел в Волгоград, визит главы государства приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:04

2023-02-02T16:04

2023-02-02T16:04

политика

россия

волгоград

сталинград

волгоградская область

владимир путин

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, прилетел в Волгоград, визит главы государства приурочен к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, передает корреспондент РИА Новости. В ходе рабочей поездки Путин почтит память советских солдат, участвовавших в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Также глава государства выступит на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате. Ожидается, что президент встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Их общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва". Кроме того, у Путина запланирован разговор с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

россия

волгоград

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волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, волгоград, сталинград, волгоградская область, владимир путин, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945)