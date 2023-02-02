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В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
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В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве
В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве
Военный парад в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:06
2023-02-02T12:06
сталинградская битва (1942-1943)
волгоград
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Военный парад в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет, передает корреспондент РИА Новости. Утро четверга в Волгограде выдалась морозным. Несмотря на холод, на площади Павших Борцов собрались сотни человек, чтобы посмотреть военный парад. "Коробки" участников уже в 9 утра стояли на своих местах, а трибуны заполнились почетными гостями. Среди них - губернаторы Кемеровской и Курской областей. "Связь Сталинграда и Сибири тесная, более 170 тысяч сибиряков отдали жизнь, защищая Сталинград, поэтому для нас эта земля священная", - сказал глава Кузбасса Сергей Цивилев. Главными гостями парада, конечно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них - 98-летний Петр Леонтьев, он живёт в Калмыкии и специально 2 февраля приехал в Волгоград. "Мой брат погиб, защищая Мамаев курган. Приехал почтить его память, он тут и захоронен", - рассказал ветеран. Другой участник войны 97-летний Александр Медков впервые в этом году стал участником парада, он проехал перед строем на автомобиле. "Как выправка? Второе февраля для меня такой же важный день, как и День Победы. Я бодр и желаю всем мира", - сказал он. Перед парадом собравшиеся минутой молчания почтили память павших воинов в годы войны. Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Волгоградского гарнизона, сотрудники ГУМЧС и представители местного отделения казачьего войска Донского, полицейские в форме сотрудников НКВД и сотрудницы регионального главка МВД в форме регулировщиц военного времени, юноармейцы, кадеты и другие. Замыкала колонны военная техника, первым шел танк Т-34. Завершился парад пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html
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Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
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сталинградская битва (1942-1943), волгоград, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Сталинградская битва (1942-1943), Волгоград, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
12:06 02.02.2023
 
В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве

Военный парад в честь победы в Сталинградской битве завершился пролетом авиации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСамолеты Ан-2 на параде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве на площади Павших Борцов в Волгограде
Самолеты Ан-2 на параде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве на площади Павших Борцов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Самолеты Ан-2 на параде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве на площади Павших Борцов в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Военный парад в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет, передает корреспондент РИА Новости.
Утро четверга в Волгограде выдалась морозным. Несмотря на холод, на площади Павших Борцов собрались сотни человек, чтобы посмотреть военный парад. "Коробки" участников уже в 9 утра стояли на своих местах, а трибуны заполнились почетными гостями. Среди них - губернаторы Кемеровской и Курской областей.
"Связь Сталинграда и Сибири тесная, более 170 тысяч сибиряков отдали жизнь, защищая Сталинград, поэтому для нас эта земля священная", - сказал глава Кузбасса Сергей Цивилев.
Главными гостями парада, конечно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них - 98-летний Петр Леонтьев, он живёт в Калмыкии и специально 2 февраля приехал в Волгоград. "Мой брат погиб, защищая Мамаев курган. Приехал почтить его память, он тут и захоронен", - рассказал ветеран.
Сталинградская битва. Штурм дома. Ноябрь 1942 г - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Другой участник войны 97-летний Александр Медков впервые в этом году стал участником парада, он проехал перед строем на автомобиле. "Как выправка? Второе февраля для меня такой же важный день, как и День Победы. Я бодр и желаю всем мира", - сказал он.
Перед парадом собравшиеся минутой молчания почтили память павших воинов в годы войны.
Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Волгоградского гарнизона, сотрудники ГУМЧС и представители местного отделения казачьего войска Донского, полицейские в форме сотрудников НКВД и сотрудницы регионального главка МВД в форме регулировщиц военного времени, юноармейцы, кадеты и другие.
Замыкала колонны военная техника, первым шел танк Т-34. Завершился парад пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
 
Сталинградская битва (1942-1943)ВолгоградОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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