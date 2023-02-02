https://ria.ru/20230202/parad-1849196091.html

В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве

В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023

В Волгограде завершился военный парад в честь победы в Сталинградской битве

Военный парад в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:06

2023-02-02T12:06

2023-02-02T12:06

сталинградская битва (1942-1943)

волгоград

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Военный парад в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершился пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет, передает корреспондент РИА Новости. Утро четверга в Волгограде выдалась морозным. Несмотря на холод, на площади Павших Борцов собрались сотни человек, чтобы посмотреть военный парад. "Коробки" участников уже в 9 утра стояли на своих местах, а трибуны заполнились почетными гостями. Среди них - губернаторы Кемеровской и Курской областей. "Связь Сталинграда и Сибири тесная, более 170 тысяч сибиряков отдали жизнь, защищая Сталинград, поэтому для нас эта земля священная", - сказал глава Кузбасса Сергей Цивилев. Главными гостями парада, конечно, стали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них - 98-летний Петр Леонтьев, он живёт в Калмыкии и специально 2 февраля приехал в Волгоград. "Мой брат погиб, защищая Мамаев курган. Приехал почтить его память, он тут и захоронен", - рассказал ветеран. Другой участник войны 97-летний Александр Медков впервые в этом году стал участником парада, он проехал перед строем на автомобиле. "Как выправка? Второе февраля для меня такой же важный день, как и День Победы. Я бодр и желаю всем мира", - сказал он. Перед парадом собравшиеся минутой молчания почтили память павших воинов в годы войны. Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Волгоградского гарнизона, сотрудники ГУМЧС и представители местного отделения казачьего войска Донского, полицейские в форме сотрудников НКВД и сотрудницы регионального главка МВД в форме регулировщиц военного времени, юноармейцы, кадеты и другие. Замыкала колонны военная техника, первым шел танк Т-34. Завершился парад пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html

волгоград

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении. 2023-02-02T12:06 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сталинградская битва (1942-1943), волгоград, общество, великая отечественная война (1941-1945)