https://ria.ru/20230202/estoniya-1849173739.html

В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе

В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе - РИА Новости, 02.02.2023

В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе

Идея правительства Эстонии ограничить свободу судоходства в Финском заливе противоречит международному морскому праву и конвенциям ООН, заявил вице-спикер... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:14

2023-02-02T11:14

2023-02-02T11:14

эстония

финский залив

россия

дмитрий песков

урмас рейнсалу

константин косачев

оон

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Идея правительства Эстонии ограничить свободу судоходства в Финском заливе противоречит международному морскому праву и конвенциям ООН, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. "Правительство Эстонии готовится принять решение об ограничении свободы судоходства в Финском заливе, которое не только имеет явную антироссийскую направленность, но и явно нарушает международное морское право", - написал он в своём Telegram-канале. Он также отметил, что цель Эстонии заключается в том, чтобы "иметь легальную возможность останавливать и досматривать российские суда, курсирующие между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калининградской областями". "Фактически речь идет о продолжении конфронтационной линии прибалтийских стран по отношению к России", - добавил вице-спикер. Парламентарий также заметил, что "пока можно подумать над проработкой зеркальных мер". "Например, установить прилежащие зоны вдоль акваторий Северного морского пути и в Курильских проливах, чтобы суда из недружественных стран также могли быть подвергнуты строгому контролю. Терпеть односторонние и явно неправовые ограничения санкционного характера не следует ни при каких обстоятельствах", - заключил Косачев. Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.

https://ria.ru/20230125/estoniya-1847410139.html

https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847393660.html

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Дарья Буймова

эстония, финский залив, россия, дмитрий песков, урмас рейнсалу, константин косачев, оон, совет федерации рф, в мире