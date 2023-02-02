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В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе - РИА Новости, 02.02.2023
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В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе
В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе - РИА Новости, 02.02.2023
В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе
Идея правительства Эстонии ограничить свободу судоходства в Финском заливе противоречит международному морскому праву и конвенциям ООН, заявил вице-спикер... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:14
2023-02-02T11:14
эстония
финский залив
россия
дмитрий песков
урмас рейнсалу
константин косачев
оон
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Идея правительства Эстонии ограничить свободу судоходства в Финском заливе противоречит международному морскому праву и конвенциям ООН, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. "Правительство Эстонии готовится принять решение об ограничении свободы судоходства в Финском заливе, которое не только имеет явную антироссийскую направленность, но и явно нарушает международное морское право", - написал он в своём Telegram-канале. Он также отметил, что цель Эстонии заключается в том, чтобы "иметь легальную возможность останавливать и досматривать российские суда, курсирующие между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калининградской областями". "Фактически речь идет о продолжении конфронтационной линии прибалтийских стран по отношению к России", - добавил вице-спикер. Парламентарий также заметил, что "пока можно подумать над проработкой зеркальных мер". "Например, установить прилежащие зоны вдоль акваторий Северного морского пути и в Курильских проливах, чтобы суда из недружественных стран также могли быть подвергнуты строгому контролю. Терпеть односторонние и явно неправовые ограничения санкционного характера не следует ни при каких обстоятельствах", - заключил Косачев. Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.
https://ria.ru/20230125/estoniya-1847410139.html
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эстония, финский залив, россия, дмитрий песков, урмас рейнсалу, константин косачев, оон, совет федерации рф, в мире
Эстония, Финский залив, Россия, Дмитрий Песков, Урмас Рейнсалу, Константин Косачев, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
11:14 02.02.2023
 
В Совфеде осудили идею Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе

Косачев: идея об ограничении судоходства в Финском заливе противоречит конвенциям ООН

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкФинский залив
Финский залив - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Финский залив. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Идея правительства Эстонии ограничить свободу судоходства в Финском заливе противоречит международному морскому праву и конвенциям ООН, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
"Правительство Эстонии готовится принять решение об ограничении свободы судоходства в Финском заливе, которое не только имеет явную антироссийскую направленность, но и явно нарушает международное морское право", - написал он в своём Telegram-канале.
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В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН
Он также отметил, что цель Эстонии заключается в том, чтобы "иметь легальную возможность останавливать и досматривать российские суда, курсирующие между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Калининградской областями".
"Фактически речь идет о продолжении конфронтационной линии прибалтийских стран по отношению к России", - добавил вице-спикер.
Парламентарий также заметил, что "пока можно подумать над проработкой зеркальных мер".
"Например, установить прилежащие зоны вдоль акваторий Северного морского пути и в Курильских проливах, чтобы суда из недружественных стран также могли быть подвергнуты строгому контролю. Терпеть односторонние и явно неправовые ограничения санкционного характера не следует ни при каких обстоятельствах", - заключил Косачев.
Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.
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