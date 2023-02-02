https://ria.ru/20230202/byanka-1849191206.html
Бьянка удивила Сеть резким похудением
Бьянка удивила Сеть резким похудением - РИА Новости, 02.02.2023
Бьянка удивила Сеть резким похудением
Бьянка (Татьяна Липницкая) удивила Сеть резким похудением. Она поделилась фотографией из клиники. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:08
2023-02-02T12:08
2023-02-02T12:08
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бьянка (Татьяна Липницкая) удивила Сеть резким похудением. Она поделилась фотографией из клиники. На снимке артистка позировала в легком халатике рядом со своим врачом. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. Одни предположили, что артистка сделала липосакцию. Другие пожелали Бьянке скорейшего восстановления.Прошлым летом знаменитость удивила подписчиков резкими изменениями в фигуре. По их мнению, артистка сильно набрала вес. В декабре Бьянка участвовала в шоу "Дуэты". Она вышла на сцену в мешковатой одежде. Тем не менее пользователи Сети отметили, что певица набрала еще несколько лишних килограммов. Ранее исполнительница пожаловалась на насилие в семье. Она призналась, что отец избивал ее в детстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, похудение
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Похудение
Бьянка удивила Сеть резким похудением
Бьянка удивила Сеть резким похудением после "серьезной операции"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бьянка (Татьяна Липницкая) удивила Сеть резким похудением. Она поделилась фотографией из клиники.
На снимке артистка позировала в легком халатике рядом со своим врачом.
"Мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно. Спасибо всем, кто переживает", – поделилась певица в своей соцсети.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. Одни предположили, что артистка сделала липосакцию.
"Ого, как схуднула моментально!", "Схуднула что ли?", "Жир откачали?", "Судя по всему, была липосакция", – высказались подписчики.
Другие пожелали Бьянке скорейшего восстановления.
"Скорейшего выздоровления!", "Надеюсь, не было ничего серьезного. Выздоравливайте!", "Поправляйтесь скорее!", "Все будет хорошо!", – отреагировали поклонники певицы.
Прошлым летом знаменитость удивила
подписчиков резкими изменениями в фигуре. По их мнению, артистка сильно набрала вес.
В декабре Бьянка участвовала в шоу "Дуэты". Она вышла на сцену в мешковатой одежде. Тем не менее пользователи Сети отметили, что певица набрала еще несколько лишних килограммов.
Ранее исполнительница пожаловалась
на насилие в семье. Она призналась, что отец избивал ее в детстве.