https://ria.ru/20230202/byanka-1849191206.html

Бьянка удивила Сеть резким похудением

Бьянка удивила Сеть резким похудением - РИА Новости, 02.02.2023

Бьянка удивила Сеть резким похудением

Бьянка (Татьяна Липницкая) удивила Сеть резким похудением. Она поделилась фотографией из клиники. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:08

2023-02-02T12:08

2023-02-02T12:08

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

похудение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752476510_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5f6b0950c379cecc20208d89f462fce0.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бьянка (Татьяна Липницкая) удивила Сеть резким похудением. Она поделилась фотографией из клиники. На снимке артистка позировала в легком халатике рядом со своим врачом. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. Одни предположили, что артистка сделала липосакцию. Другие пожелали Бьянке скорейшего восстановления.Прошлым летом знаменитость удивила подписчиков резкими изменениями в фигуре. По их мнению, артистка сильно набрала вес. В декабре Бьянка участвовала в шоу "Дуэты". Она вышла на сцену в мешковатой одежде. Тем не менее пользователи Сети отметили, что певица набрала еще несколько лишних килограммов. Ранее исполнительница пожаловалась на насилие в семье. Она призналась, что отец избивал ее в детстве.

https://ria.ru/20220511/semenovich-1787938389.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, похудение