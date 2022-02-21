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"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца
"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца - РИА Новости, 21.02.2022
"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца
Бьянка рассказала об избиениях отца. По словам артистки, когда ей было 10 лет, родственник стал много пить. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:53
2022-02-21T20:53
2022-02-21T20:53
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бьянка рассказала об избиениях отца. По словам артистки, когда ей было 10 лет, родственник стал много пить.В программе "Звезды сошлись" Бьянка отметила, что мать не защищала ее от подобных нападок.Певица отметила, что поводом для избиение могла стать невымытая посуда.Ранее певица озвучила свой ежемесячный заработок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца
Певица Бьянка рассказала об избиениях отца-тяжелоатлета