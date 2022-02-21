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Шоубиз
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"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца
"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца - РИА Новости, 21.02.2022
"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца
Бьянка рассказала об избиениях отца. По словам артистки, когда ей было 10 лет, родственник стал много пить. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:53
2022-02-21T20:53
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бьянка рассказала об избиениях отца. По словам артистки, когда ей было 10 лет, родственник стал много пить.В программе "Звезды сошлись" Бьянка отметила, что мать не защищала ее от подобных нападок.Певица отметила, что поводом для избиение могла стать невымытая посуда.Ранее певица озвучила свой ежемесячный заработок.
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знаменитости, шоу-бизнес
20:53 21.02.2022
 
"Мог об стену головой ударить": Бьянка рассказала об избиениях отца

Певица Бьянка рассказала об избиениях отца-тяжелоатлета

© НТВ"Звезды сошлись": Любовь с кулаками: жертвы домашнего насилия среди знаменитостей -- Бьянка
Звезды сошлись: Любовь с кулаками: жертвы домашнего насилия среди знаменитостей -- Бьянка
© НТВ
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бьянка рассказала об избиениях отца. По словам артистки, когда ей было 10 лет, родственник стал много пить.

"Он превратился в страшного алкоголика. Он меня бил – пьяный и уже не пьяный потом. Достаточно сильно бил. Он мог ударить меня в живот – у меня кровь могла пойти. Это учитывая, что он тяжелоатлет. Мог об стену головой ударить – для него это было нормой", – призналась артистка.

В программе "Звезды сошлись" Бьянка отметила, что мать не защищала ее от подобных нападок.

"Она же его любила. Они как-то пытались с этим справиться. У меня в 10-11 лет начались панические атаки. Тряслись руки, ноги, ты хочешь постоянно уйти из дома. Полная прострация, я не понимала, где нахожусь, падало зрение", – добавила звезда.

Певица отметила, что поводом для избиение могла стать невымытая посуда.

"Это очень большое унижение для женщины, для ребенка. Он чувствует себя нелюбимым, нежеланным, тем более, когда тебя не защищает старший брат. Он смотрел, но молчал. Мы погодки, но на него отец никогда руку не поднимал", – заключила Бьянка.

Ранее певица озвучила свой ежемесячный заработок.
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