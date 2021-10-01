Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211001/byanka-1752664613.html
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок - РИА Новости, 01.10.2021
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла, сколько зарабатывает. Об этом она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:22
2021-10-01T20:32
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149766/85/1497668515_0:227:3076:1957_1920x0_80_0_0_c8c0e320dfe41fee6eb9c88293b6271f.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла, сколько зарабатывает. Об этом она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. Королева русского r`n`b не скромничает и не скрывает того, что получает "достаточно много". По ее словам, в месяц ее доход составляет как минимум миллион рублей. "После наступления ковида и когда все закрыли, я стала зарабатывать гораздо меньше. Потому что основной доход артиста – это концерты. Но учитывая, что я автор, то получаю деньги каждый квартал. И вообще, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Ди Каприо – наверное, мало, а если сравнивать с другими певицами, то много. На все хватает, все хорошо", — призналась артистка.Певица известна широкой аудитории по хитам "Были танцы", "НогамиРуками", "Я не отступлю" и многим другим. Недавно Ольга Бузова призналась, что не любит говорить о своих доходах, однако она не стала умалчивать о том, сколько миллионов ежемесячно тратит.
https://ria.ru/20210914/politov-1750053404.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149766/85/1497668515_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_5d4e23c1f7e3d8378bb6b4541b46bd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга бузова, знаменитости
18:22 01.10.2021 (обновлено: 20:32 01.10.2021)
 
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок

Певица Бьянка раскрыла, что ежемесячно зарабатывает миллион рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Бьянка перед началом премии "МУЗ-ТВ"
Певица Бьянка перед началом премии МУЗ-ТВ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла, сколько зарабатывает. Об этом она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro.
Королева русского r`n`b не скромничает и не скрывает того, что получает "достаточно много". По ее словам, в месяц ее доход составляет как минимум миллион рублей.
"После наступления ковида и когда все закрыли, я стала зарабатывать гораздо меньше. Потому что основной доход артиста – это концерты. Но учитывая, что я автор, то получаю деньги каждый квартал. И вообще, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Ди Каприо – наверное, мало, а если сравнивать с другими певицами, то много. На все хватает, все хорошо", — призналась артистка.
Певица известна широкой аудитории по хитам "Были танцы", "НогамиРуками", "Я не отступлю" и многим другим.
Недавно Ольга Бузова призналась, что не любит говорить о своих доходах, однако она не стала умалчивать о том, сколько миллионов ежемесячно тратит.
Участник группы На-На Владимир Политов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 17:48Шоубиз
"Деньги возили сумками": Политов вспомнил о лучших годах группы "На-На"
 
ШоубизОльга БузоваЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния