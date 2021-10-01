https://ria.ru/20211001/byanka-1752664613.html
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок - РИА Новости, 01.10.2021
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла, сколько зарабатывает. Об этом она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:22
2021-10-01T18:22
2021-10-01T20:32
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла, сколько зарабатывает. Об этом она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. Королева русского r`n`b не скромничает и не скрывает того, что получает "достаточно много". По ее словам, в месяц ее доход составляет как минимум миллион рублей. "После наступления ковида и когда все закрыли, я стала зарабатывать гораздо меньше. Потому что основной доход артиста – это концерты. Но учитывая, что я автор, то получаю деньги каждый квартал. И вообще, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Ди Каприо – наверное, мало, а если сравнивать с другими певицами, то много. На все хватает, все хорошо", — призналась артистка.Певица известна широкой аудитории по хитам "Были танцы", "НогамиРуками", "Я не отступлю" и многим другим. Недавно Ольга Бузова призналась, что не любит говорить о своих доходах, однако она не стала умалчивать о том, сколько миллионов ежемесячно тратит.
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ольга бузова, знаменитости
18:22 01.10.2021 (обновлено: 20:32 01.10.2021)
Певица Бьянка назвала свой ежемесячный заработок
Певица Бьянка раскрыла, что ежемесячно зарабатывает миллион рублей
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла, сколько зарабатывает. Об этом она рассказала
в интервью сайту Teleprogramma.pro.
Королева русского r`n`b не скромничает и не скрывает того, что получает "достаточно много". По ее словам, в месяц ее доход составляет как минимум миллион рублей.
"После наступления ковида и когда все закрыли, я стала зарабатывать гораздо меньше. Потому что основной доход артиста – это концерты. Но учитывая, что я автор, то получаю деньги каждый квартал. И вообще, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Ди Каприо – наверное, мало, а если сравнивать с другими певицами, то много. На все хватает, все хорошо", — призналась артистка.
Певица известна широкой аудитории по хитам "Были танцы", "НогамиРуками", "Я не отступлю" и многим другим.
Недавно Ольга Бузова призналась
, что не любит говорить о своих доходах, однако она не стала умалчивать о том, сколько миллионов ежемесячно тратит.