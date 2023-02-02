https://ria.ru/20230202/but-1849129835.html

Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге

Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2023

Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге

Виктор Бут представит свои рисунки в Санкт-Петербурге в апреле, сообщила РИА Новости его супруга Алла. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:54

2023-02-02T07:54

2023-02-02T07:54

санкт-петербург

сша

абу-даби

виктор бут

алла бут

мосфильм

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Виктор Бут представит свои рисунки в Санкт-Петербурге в апреле, сообщила РИА Новости его супруга Алла. Она уточнила, что сначала планируется провести выставку рисунков в начале марта в выставочном комплексе "Мосфильма". В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.

https://ria.ru/20230201/but-1849080483.html

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санкт-петербург, сша, абу-даби, виктор бут, алла бут, мосфильм, общество