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Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2023
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Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге
Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2023
Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге
Виктор Бут представит свои рисунки в Санкт-Петербурге в апреле, сообщила РИА Новости его супруга Алла. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:54
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санкт-петербург
сша
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Виктор Бут представит свои рисунки в Санкт-Петербурге в апреле, сообщила РИА Новости его супруга Алла. Она уточнила, что сначала планируется провести выставку рисунков в начале марта в выставочном комплексе "Мосфильма". В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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санкт-петербург, сша, абу-даби, виктор бут, алла бут, мосфильм, общество
Санкт-Петербург, США, Абу-Даби, Виктор Бут, Алла Бут, Мосфильм, Общество
07:54 02.02.2023
 
Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге

Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге в апреле

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Виктор Бут представит свои рисунки в Санкт-Петербурге в апреле, сообщила РИА Новости его супруга Алла.
Она уточнила, что сначала планируется провести выставку рисунков в начале марта в выставочном комплексе "Мосфильма".
"Работ будет много, поэтому организаторы решили разбить их на две экспозиции. Сейчас идёт отбор рисунков для первой выставки. Мы планируем также выставку в Санкт-Петербурге. Это будет открытое событие для всех желающих. Запланировано оно на первую неделю апреля. В доме Брюллова. Сам Виктор будет представлять свои работы", - рассказала Алла Бут.
В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
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