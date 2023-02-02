Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге
Виктор Бут представит свои рисунки в Петербурге в апреле
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Виктор Бут представит свои рисунки в Санкт-Петербурге в апреле, сообщила РИА Новости его супруга Алла.
Она уточнила, что сначала планируется провести выставку рисунков в начале марта в выставочном комплексе "Мосфильма".
"Работ будет много, поэтому организаторы решили разбить их на две экспозиции. Сейчас идёт отбор рисунков для первой выставки. Мы планируем также выставку в Санкт-Петербурге. Это будет открытое событие для всех желающих. Запланировано оно на первую неделю апреля. В доме Брюллова. Сам Виктор будет представлять свои работы", - рассказала Алла Бут.
В минувшем декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США.
1 февраля, 19:52Пушилин встретился с Виктором Бутом