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День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T01:41

2023-02-02T01:41

2023-02-02T01:41

справки

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

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2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. Участвовало в ней с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 миллиона человек. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории. Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО (оперативно-тактическое соединение советских войск противовоздушной обороны). Общее руководство и координацию действий фронтов под Сталинградом по поручению Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) осуществляли заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский. Германское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге Советского Союза, овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б". Первоначально для наступления на сталинградском направлении из состава немецкой группы армий "Б" была выделена 6-я армия под командованием генерал-полковника (с января 1943 года – генерал-фельдмаршал) Фридриха Паулюса, имевшая к 17 июля 1942 года в своем составе около 270 тысяч человек, три тысячи орудий и минометов, около 500 танков. Ее поддерживала авиация 4-го воздушного флота (до 1200 боевых самолетов). 31 июля сюда была переброшена с северо-кавказского направления 4-я танковая армия. Германским войскам противостоял Сталинградский фронт, имевший 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов, около 400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. Основные усилия Сталинградского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли оборону 62-я и 64-я армии для недопущения форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду. Оборонительная операция началась 17 июля на дальних подступах к городу на рубеже рек Чир и Цимла. Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Формирования Сталинградского фронта пять дней противостояли авангарду германских войск, но, понеся большие потери, к 22 июля отошли на основной рубеж обороны Сталинграда. Осуществив перегруппировку, вражеские войска 23 июля возобновили наступление. Кровопролитные бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно остановили противника. Ставка ВГК систематически усиливала войска сталинградского направления. Немецкое командование к началу августа также ввело в сражение новые силы (8-ю итальянскую армию, 3-ю румынскую армию). После небольшого перерыва, имея значительный перевес в силах, противник возобновил наступление на всем фронте внешнего оборонительного обвода Сталинграда. После ожесточенных сражений 23 августа его войска прорвались к Волге севернее города, но овладеть им с ходу не смогли. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла ожесточенную массированную бомбардировку Сталинграда, от которой он сильно пострадал. К исходу 2 сентября советские войска отошли на внутренний оборонительный обвод города. Наращивая силы, немецкие войска 12 сентября вплотную подошли к Сталинграду с запада и юго-запада. В городе развернулись ожесточенные уличные бои, которые продолжались практически круглосуточно. Они шли за каждый квартал, переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. 15 октября противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода. 11 ноября германские войска предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода "Баррикады", но большего достичь они не смогли. Непрерывными контратаками и контрударами советские войска сводили к минимуму успехи противника, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября продвижение германских войск было окончательно остановлено на всем фронте, враг был вынужден перейти к обороне. План противника захватить Сталинград провалился. Еще в ходе оборонительного сражения советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление, подготовка к которому завершилась в середине ноября. К началу наступательной операции советские войска имели 1,135 миллиона человек, 15 тысяч орудий и минометов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,9 тысячи боевых самолетов. У противостоявшего им противника было 1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: на Юго-Западном и Сталинградском фронтах в людях – в 2-2,5 раза, артиллерии и танках – в 4-5 и более раз. Наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта началось 19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки. К исходу дня на двух участках была прорвана оборона 3-й румынской армии. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника, общей численностью около 300 тысяч человек. Протяженность внешнего фронта окружения составляла 450 километров. Расстояние между внешним и внутренним фронтами окружения колебалось в пределах 20-100 километров. 12 декабря германское командование предприняло попытку деблокировать свои окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне город Котельниково), но цели не достигло. С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону, которое вынудило германское командование окончательно отказаться от деблокирования окруженной группировки. К концу декабря 1942 года врага разгромили перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров. Это создало благоприятные условия для ликвидации окруженной под Сталинградом группировки. Для ее разгрома Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского была проведена операция под кодовым названием "Кольцо". По плану предусматривалось последовательное уничтожение противника: вначале в западной, затем в южной части кольца окружения, а в последующем – расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на восток и ликвидацию каждой из них.Операция началась 10 января 1943 года. 26 января советские войска, соединившись в районе Мамаева кургана, расчленили вражескую группировку на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля – северная, что являлось завершением уничтожения окруженного противника. В ходе наступления с 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен свыше 91 тысячи человек, около 140 тысяч уничтожено. В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились.Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной Армии составили около 1,13 миллиона человек (из которых около 480 тысяч безвозвратные). Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне (1939-1945) в целом. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР. Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 – награждены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. В целях увековечения победы под Сталинградом указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, еще до окончания битвы, была учреждена медаль "За оборону Сталинграда", которой были награждены более 700 тысяч участников битвы.В приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Сталинград был назван городом-героем. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие. В 1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская битва". (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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сталинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945)