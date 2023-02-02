https://ria.ru/20230202/arkhivy-1849127197.html

Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника - РИА Новости, 02.02.2023

Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, свидетельствуют раскрытые в США архивы переговоров с Россией после распада СССР. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:17

2023-02-02T07:17

2023-02-02T09:24

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джеймс бейкер

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, свидетельствуют раскрытые в США архивы переговоров с Россией после распада СССР. "Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками", — сказал президент России Борис Ельцин в 1992 году, говоря о проекте совместного заявления по итогам саммита с президентом США Джорджем Бушем — старшим. Занимавший тогда пост госсекретаря США Джеймс Бейкер ответил, что в документе указывается слово "дружба". Однако американцы стояли на своем."Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены", — сказал тогда Буш. Во время переговоров первый президент России предлагал установить между двумя странами "отношения глубокого взаимного доверия и союзничества". Согласно данным архива, после развала СССР Вашингтон сосредоточился на том, чтобы контролировать ядерное оружие на территории бывших советских республик и подталкивать радикальные экономические реформы. Ранее бывший американский экономист Колумбийского университета Джефри Сакс, бывший экономический советник при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, сообщил, что пытался убедить американское правительство помочь России после распада СССР. Но Белый дом отказал ему, так как США хотели остаться единственной сверхдержавой на планете.

https://ria.ru/20230202/gaydar-1849125763.html

https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

https://ria.ru/20230130/eltsin-1848548315.html

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в мире, сша, россия, ссср, борис ельцин, джордж буш-старший, джеймс бейкер, колумбийский университет