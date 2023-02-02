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Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника - РИА Новости, 02.02.2023
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Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника
Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника - РИА Новости, 02.02.2023
Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника
Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, свидетельствуют раскрытые в США архивы переговоров с Россией после распада СССР. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:17
2023-02-02T09:24
в мире
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россия
ссср
борис ельцин
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джеймс бейкер
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, свидетельствуют раскрытые в США архивы переговоров с Россией после распада СССР. "Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками", — сказал президент России Борис Ельцин в 1992 году, говоря о проекте совместного заявления по итогам саммита с президентом США Джорджем Бушем — старшим. Занимавший тогда пост госсекретаря США Джеймс Бейкер ответил, что в документе указывается слово "дружба". Однако американцы стояли на своем."Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены", — сказал тогда Буш. Во время переговоров первый президент России предлагал установить между двумя странами "отношения глубокого взаимного доверия и союзничества". Согласно данным архива, после развала СССР Вашингтон сосредоточился на том, чтобы контролировать ядерное оружие на территории бывших советских республик и подталкивать радикальные экономические реформы. Ранее бывший американский экономист Колумбийского университета Джефри Сакс, бывший экономический советник при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, сообщил, что пытался убедить американское правительство помочь России после распада СССР. Но Белый дом отказал ему, так как США хотели остаться единственной сверхдержавой на планете.
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в мире, сша, россия, ссср, борис ельцин, джордж буш-старший, джеймс бейкер, колумбийский университет
В мире, США, Россия, СССР, Борис Ельцин, Джордж Буш-старший, Джеймс Бейкер, Колумбийский университет
07:17 02.02.2023 (обновлено: 09:24 02.02.2023)
 
Архивы США показали, что Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

Архивы США показали, что Вашингтон в 1990-х не стремился видеть в Москве союзника

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкВстреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Бирмингеме
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Бирмингеме - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Бирмингеме. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника, свидетельствуют раскрытые в США архивы переговоров с Россией после распада СССР.
"Тут нигде не сказано, что мы больше не противники и движемся к тому, чтобы стать союзниками", — сказал президент России Борис Ельцин в 1992 году, говоря о проекте совместного заявления по итогам саммита с президентом США Джорджем Бушем старшим.
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В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине
Занимавший тогда пост госсекретаря США Джеймс Бейкер ответил, что в документе указывается слово "дружба".

"Нет, нет. Нам надо сказать, что мы движемся от стадии противоборства к союзничеству. Это уже новое качество", — парировал Ельцин.

Однако американцы стояли на своем.
"Мы используем переходные выражения, потому что не хотим делать вид, что все наши проблемы решены", — сказал тогда Буш.
Во время переговоров первый президент России предлагал установить между двумя странами "отношения глубокого взаимного доверия и союзничества".
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Согласно данным архива, после развала СССР Вашингтон сосредоточился на том, чтобы контролировать ядерное оружие на территории бывших советских республик и подталкивать радикальные экономические реформы.
Ранее бывший американский экономист Колумбийского университета Джефри Сакс, бывший экономический советник при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, сообщил, что пытался убедить американское правительство помочь России после распада СССР. Но Белый дом отказал ему, так как США хотели остаться единственной сверхдержавой на планете.
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В миреСШАРоссияСССРБорис ЕльцинДжордж Буш-старшийДжеймс БейкерКолумбийский университет
 
 
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