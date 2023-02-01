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Щипков: патриарх Кирилл оказывает прямое влияние на развитие русской мысли

Щипков: патриарх Кирилл оказывает прямое влияние на развитие русской мысли - РИА Новости, 01.02.2023

Щипков: патриарх Кирилл оказывает прямое влияние на развитие русской мысли

Четырнадцать лет назад, 1 февраля 2009 года, митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, которого Поместный собор Русской православной церкви избрал... РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:00

2023-02-01T08:03

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Четырнадцать лет назад, 1 февраля 2009 года, митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, которого Поместный собор Русской православной церкви избрал патриархом Московским и всея Руси, был возведен на патриарший престол. Какие темы, ценности и тезисы за эти годы Церковь внесла в повестку дня, как изменились ее жизнь и взаимоотношения с обществом и государством, и какова в этом роль патриарха Кирилла в интервью РИА Новости рассказал зампред возглавляемого патриархом Всемирного русского народного собора (ВРНС) и первый проректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков.– Александр Владимирович, сегодня риторика государственных руководителей во многом следует за патриаршей, некоторые введенные патриархом и Церковью в оборот термины стали использоваться в законодательстве: "традиционные ценности", например. Как и почему удалось этого достичь, какова, на ваш взгляд, личная роль патриарха в этом?– Для того, чтобы понять смысл того, что говорит святейший патриарх Кирилл, нужно помнить и понимать, что он всегда говорит исключительно в парадигме религиозного дискурса. Даже когда патриарх говорит о политике – он не говорит политическим языком, он говорит на языке религиозных понятий. Патриарх не занимается политикой, не занимается идеологией, как многие ошибочно думают. Патриарх как глава Церкви сосредотачивается на мировоззренческих и нравственных вопросах, а у нас часто мировоззрение путают с идеологией. Из-за этого порой возникает непонимание того, что делает патриарх.– А в чем, в таком случае, состоят различия?– Мировоззрение – это набор ценностей, набор нравственных аксиом. Церковь – хранитель этих нравственных и духовных аксиом, того незыблемого богатства, которое лежит в основе российской идентичности. А идеология – категория изменяемая: она отвечает на вопрос: "какая цель стоит перед народом и страной?". Идеология связана с политическим процессом, она может корректироваться от периода к периоду. Если идеология опирается на традицию, если она вытекает из народной идентичности, то она устойчива. И наоборот. Идеологию формулирует президент, политические структуры. А Церковь – в лице святейшего патриарха, о котором мы сегодня говорим в связи со знаменательной датой, – влияет на мировоззрение народа, его ценностные нормы. И это, безусловно, не может не отражаться на той идеологии, которую формирует политика. Но идеология, повторюсь – это изменяемая категория, а ценности и мировоззрение – неизменяемая. Святейший работает именно с неизменяемой категорией, как глава Церкви он – хранитель этой неизменяемой категории.– Какие бы вы могли выделить важнейшие тезисы, которые в общественной жизни за время предстоятельства патриарха Кирилла Церкви удалось закрепить в обществе и государстве?– Во-первых, тезис, сформулированный святейшим патриархом Кириллом в 2009 году о традиционных ценностях. Он, собственно, ввел это понятие, которое сегодня очень широко распространено, в общественный обиход и сформулировал. В рамках работы Всемирного русского народного собора (ВРНС) он начал дискуссию о тех ценностях, которые объединяют всех россиян, независимо от вероисповедания, национальности, возраста, здоровья, интеллекта, экономического положения, политических взглядов. Он сказал, что есть такие ценности, которые объединяют всех и скрепляют общество, и это очень важно.Далее, его предложение ввести понятие о бытии Божием в Конституцию – безусловно, историческое событие. Его тезис о приоритете духовного над материальным. Как вы помните, учение марксизма, господствовавшее на протяжении почти ста лет, было прямо противоположным, и святейший с этим не соглашался. Эта мысль вошла в стратегию национальной безопасности, вошла в 809-й указ президента (указ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" от 9 ноября 2022 года – ред.).Очень важный тезис, который пока не так широко известен, но обязательно наберет обороты, – это тезис о том, что общество состоит из семей, а не из индивидуумов, которые борются между собой, распихивают друг друга локтями и стремятся к лидерству. Это очень важное ценностное мировоззренческое, а в каком-то смысле и философское понятие, недаром мы называем семью малой Церковью.Наконец, последнее и очень важное положение, – о церковном суверенитете. Патриарх много лет назад впервые заговорил о церковном и духовном суверенитете, и из этих его тезисов вышли современные понятия культурного и ценностного суверенитета. Понятие культурного суверенитета тоже вошло в текст Стратегии национальной безопасности. Понятия культурного и ценностного суверенитета не могли бы появиться, если бы патриарх не говорил о церковном и духовном суверенитете – они вышли из них.– Какие важнейшие институты появились в Русской церкви за эти 14 лет?– Во-первых, были введены новые органы управления: новые синодальные отделы и комиссии, новые митрополии и епархии, несколько экзархатов – Африки, Западной Европы и Юго-Восточной Азии, а также митрополичьи округа. Было создано Межсоборное присутствие – очень важный институт (совещательный орган из архиереев, духовенства, монашествующих и мирян, содействующий высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений о наиболее важных вопросах ее внутренней жизни и внешней деятельности – ред.).– Есть ли отдельные выступления или высказывания патриарха Кирилла, которые вы могли бы выделить как знаковые и программные, даже исторические, намечающие вехи для развития страны и Церкви?– Отдельных выступлений и знаковых программ за последние годы, конечно, было много. Но я бы обратил внимание на одно из последних: на выступление патриарха Кирилла осенью 2022 года на съезде ВРНС. Это богословский доклад с анализом секуляризма как антихристианской глобалистской идеологии. Это очень серьезный и глубокий доклад, обычно такие доклады "перевариваются" интеллектуалами на протяжении нескольких лет. На это требуется время. Этот доклад, безусловно, окажет влияние на развитие русской мысли.– Какие задачи, на ваш взгляд, еще предстоит реализовать в ближайшие годы, какие из них первоочередные?– Выше я говорил о вещах теоретических и стратегических, которые влияют на мировоззрение и идеологию. Но ведь святейший уделяет очень много времени практическим вопросам, которые определяют повседневную жизнь всех нас, и они, разумеется, тоже связаны с нравственным измерением.Я имею в виду многолетнюю – не побоюсь этого слова – борьбу святейшего патриарха за вывод абортов из ОМС. Понятно, что этому очень сильно сопротивляются, потому что понимают: это – первый шаг к полной остановке чудовищного убийства нерожденных детей.И, конечно, федеральный закон о многодетных семьях (выступая в Совете Федерации РФ в мае 2022 года, патриарх призвал в кратчайшие сроки принять закон, который бы дал статус многодетной семье, а также защитить все семьи от незаконного вмешательства органов опеки – ред.). Речь об этом идет уже два-три года, и святейший говорит о нем очень часто. Эти вещи тоже связаны с нравственной проблематикой, но они имеют и практическую сторону, практическое измерение.

https://ria.ru/20230125/primirenie-1847308649.html

https://ria.ru/20230118/tsennosti-1845810363.html

https://ria.ru/20220728/voiny-1805480093.html

https://ria.ru/20221125/rossiya-1834323728.html

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интервью, африка, западная европа, юго-восточная азия, александр щипков, русская православная церковь, врнс, совет федерации рф